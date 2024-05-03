本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
電價
新聞專題
電價1/254
首頁 / 政治

電價漲跌須立院同意 藍白聯手58比51通過電業法修正案逕付二讀

2024/5/3 12:20（5/3 12:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸、王揚宇台北3日電）立法院會今天上演表決大戰，國民黨團要求將攸關電價調漲需送立院同意的電業法修正案抽出逕付二讀，民眾黨團表態贊成。表決結果，藍白以人數優勢通過，國民黨團的電業法修正草案逕付二讀。

立法院日前通過決議凍漲電價，但經濟部表示必須依法遵守電價審議結果，引發在野黨極度不滿，國民黨團揚言凍結經濟部預算，並提案修法電價漲跌須經立院同意。

立法院會今天處理討論事項時，國民黨團提出變更議程，將6個已付委審查的修正草案抽出逕付二讀。值得注意的是，國民黨團打算抽出逕付二讀的法案中，有國民黨團提出的電業法49條修正草案。

國民黨團電業法草案明定，要求未來電價審議委員會有任何決議，須送立院同意，否則不能實施。

民眾黨團則在今天院會前表態，贊成將電業法修正草案逕付二讀、加速審查，電價審議委員會已被政府主導，要求應公開透明、民間參與。

對於國民黨提議抽出電業法逕付二讀，民進黨團均表達異議；國民黨立委則在議場內手舉告示牌高喊「電價凍漲，苦民所苦」。

因國民黨團與民眾黨團具有人數優勢，表決結果為贊成58票，反對51票。儘管民進黨團要求重複表決，但表決結果仍不敵藍白多數，電業法49條修正草案逕付二讀。

對於國民黨團將電業法抽出逕付二讀，民進黨團總召柯建銘受訪表示，民進黨團的立場一定先反對，因為這攸關整個電業政策，也有電價審議委員會等，是相當專業的事，國民黨團要修改遊戲規則，衝擊面很大，大家要慎重。

媒體追問，倘若抽出逕付二讀，就算未來修法通過，是否能回溯到4月，以及是否會有立法權凌駕行政權的疑慮。柯建銘說，不管以後怎麼修，都不可能有回溯條款，且電價調整公式之前已經立法院通過且入法，這是行政權的部分。（編輯：翟思嘉）1130503

延伸閱讀
藍提案電價漲跌須經立院同意 民眾黨團支持逕付二讀環團：凍漲電價將圖利財團 勿將電業法修惡藍嗆凍結經部預算修正電業法 綠喊不應政治凌駕專業王美花：台灣調漲電價呼應不同情境照顧庶民 全世界僅見「只要晶圓廠不要發電廠」 王耀庭提台電3困境
電價
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
藍提案電價漲跌須經立院同意 民眾黨團支持逕付二讀
172.30.142.37
更多編輯台推薦新聞：