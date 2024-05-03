電價漲跌須立院同意 藍白聯手58比51通過電業法修正案逕付二讀

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北3日電）立法院會今天上演表決大戰，國民黨團要求將攸關電價調漲需送立院同意的電業法修正案抽出逕付二讀，民眾黨團表態贊成。表決結果，藍白以人數優勢通過，國民黨團的電業法修正草案逕付二讀。

立法院日前通過決議凍漲電價，但經濟部表示必須依法遵守電價審議結果，引發在野黨極度不滿，國民黨團揚言凍結經濟部預算，並提案修法電價漲跌須經立院同意。

立法院會今天處理討論事項時，國民黨團提出變更議程，將6個已付委審查的修正草案抽出逕付二讀。值得注意的是，國民黨團打算抽出逕付二讀的法案中，有國民黨團提出的電業法49條修正草案。

國民黨團電業法草案明定，要求未來電價審議委員會有任何決議，須送立院同意，否則不能實施。

民眾黨團則在今天院會前表態，贊成將電業法修正草案逕付二讀、加速審查，電價審議委員會已被政府主導，要求應公開透明、民間參與。

對於國民黨提議抽出電業法逕付二讀，民進黨團均表達異議；國民黨立委則在議場內手舉告示牌高喊「電價凍漲，苦民所苦」。

因國民黨團與民眾黨團具有人數優勢，表決結果為贊成58票，反對51票。儘管民進黨團要求重複表決，但表決結果仍不敵藍白多數，電業法49條修正草案逕付二讀。

對於國民黨團將電業法抽出逕付二讀，民進黨團總召柯建銘受訪表示，民進黨團的立場一定先反對，因為這攸關整個電業政策，也有電價審議委員會等，是相當專業的事，國民黨團要修改遊戲規則，衝擊面很大，大家要慎重。

媒體追問，倘若抽出逕付二讀，就算未來修法通過，是否能回溯到4月，以及是否會有立法權凌駕行政權的疑慮。柯建銘說，不管以後怎麼修，都不可能有回溯條款，且電價調整公式之前已經立法院通過且入法，這是行政權的部分。（編輯：翟思嘉）1130503