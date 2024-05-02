藍委提案電價調整須國會同意 經長：剝奪審議會專業

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（中央社記者劉千綾台北2日電）國民黨揚言凍結經濟部預算，並提案修法電價漲跌須經立院同意，經濟部長王美花表示，根據現行電業法規定，須由專家學者等組成審議會決議，電價調整本來就有機制在運作，若立院修法通過改為國會同意，將剝奪電價審議的專業性。

立法院在4月30日通過國民黨提出的決議凍漲電價案，不過經濟部表示必須依法遵守電價審議結果。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，未來審查經濟部預算時，除必要事項外，考慮全數凍結，並於明天立法院會將電業法修正草案逕付二讀，讓未來電價漲跌須經立法院同意。

王美花於今晚播出的網路節目「筱君台灣PLUS」受訪表示，電價調整本來就有機制，依照電業法49條規定，須成立包括學者專家、產業及各機關代表的電價審議會，若立法院修法通過，將剝奪電價審議的專業性。

她指出，近年受俄烏戰爭影響，國際原料大漲，今年4月電價調漲，針對出口大戶的調幅比較高，民生方面調漲較低；如果電價凍漲，將加劇台電虧損大洞，且虧損由全民承擔，這並不合理。

王美花說明，雖然近期針對用電大戶的電價漲幅較大，但由於國際情勢波動大，因此針對產業盈虧狀況、用電量是否成長和用電量級距進行相關規劃，國際上沒有像台灣電價漲幅規劃如此細緻。

至於外界會把停電、跳電連結到缺電議題，並放大討論，王美花表示，台電在921大地震後，加強電網韌性，今年403花蓮強震後不到15小時，停電的37.4萬戶已有9成9復電，就連日本記者也對台灣的復電速度感到驚艷。

王美花指出，全台電網長達43萬公里，配電設施有150萬具，有319萬支電線桿，難以避免遭到小動物、雷雨等外力影響或是設施受損，若相同情境發生在美國，修復時間以「天」計算，但台電是以最快速度修復替民眾復電。

王美花強調，上述情境與缺電無關，「如果缺電，就算修好也不會有電」，希望外界更加清楚停電、跳電和缺電並不一樣。（編輯：潘羿菁）1130502