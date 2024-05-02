本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
英國AZ藥廠遭集體訴訟 首認COVID疫苗引發罕見血栓
首頁 / 產經
電價
新聞專題
電價1/251
首頁 / 產經

撥補挹注、燃料回跌及電價調整 台電虧損縮小至百億

2024/5/2 13:17（5/2 13:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為新北市蘆洲區緊鄰住宅區的高壓電塔。（中央社檔案照片）
圖為新北市蘆洲區緊鄰住宅區的高壓電塔。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北2日電）行政院會今天通過「113年度中央政府總預算追加預算案」，編列新台幣1000億元補助台電。台電指出，綜合此次電價調整、政院撥補以及燃料價格回跌，估計台電今年虧損可以縮小到100億元左右。

為補助台電公司因國際燃料成本上漲，穩定物價及照顧民生、弱勢吸收用電成本所需經費，行政院會今天通過主計總處提報的「113年度中央政府總預算追加預算案」，歲出部分計編列1000億元撥補台電，預算案將送立法院審議。

至於撥補後，台電將實際縮小多少虧損，台電公司副總經理王振勇出席政院會後記者會表示，按照今年初估，原先如果沒有政府挹注與調整電價，估計今年虧損將達2100多億元，而經過電價調整後估計能增加電費收入630億元，加上中央撥補1000億元，以及今年燃料價格回跌，估計今年虧損可以縮小到100億元左右。

媒體詢問，撥補台電後，中央去年收支賸餘還有530億元將如何運用。主計總處公務預算處長許永議出席政院會後記者會解釋，去年的收支賸餘還有約500多億元，將為了籌編114年預算扣留，沒有限定項目，而是統籌運用的財源。（編輯：楊蘭軒）1130502

延伸閱讀
行政院提追加預算案撥補台電1000億 送立院審議藍揚言凍結經濟部預算 王美花：國人期盼國會理性問政避免燈號失真 經部擬以備轉容量對應反映供電狀況
王振勇
台電：4月起電價收入增加628億 不過年底仍虧逾百億
電價
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
行政院提追加預算案撥補台電1000億 送立院審議
172.30.142.35
更多編輯台推薦新聞：