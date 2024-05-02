行政院提追加預算案撥補台電1000億 送立院審議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北2日電）行政院會今天通過「113年度中央政府總預算追加預算案」，歲出部分計編列1000億元，補助台電吸收用電成本所需經費。行政院長陳建仁表示，協助台電公司永續經營，持續穩定供電，確保台灣在能源供應等各面向穩定發展。

行政院會今天上午通過主計總處提報的「113年度中央政府總預算追加預算案」，並將送請立法院審議；追加預算案的主要內容，為歲出部分計編列新台幣1000億元，是經濟部補助台電公司因應國際燃料成本上漲，穩定物價及照顧民生、弱勢所吸收用電成本所需的經費。

行政院發言人林子倫今天中午主持院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁表示，受到百年大疫、烏俄戰爭與地緣政治影響，國際燃料價格大幅上漲，導致台電公司在111、112年度發電成本大幅增加；由於台電同時也兼負照顧民生、穩定物價、支持弱勢等國家政策任務，當時配合國家政策，電價未能立即足額調整，來反映發電成本，進而導致虧損，並面臨龐大的營運壓力。

陳建仁指出，為了有效緩減國際燃料成本提高，造成台電的經營困難，行政院規劃辦理113年度中央政府總預算追加預算案，預計補助台電公司1000億元，以協助台電永續經營，持續穩定供電，確保台灣在能源供應、經濟發展、民生及國家安全等各面向之穩定發展。

針對立法院於4月30日表決通過在野黨電價凍漲提案，陳建仁表示，「深表遺憾」，並強調行政院及立法院同屬憲法規範下的憲政機關，應謹守權力分立與責任政治等民主憲政原則，本次電價調整，是依據「電業法」及其子法所規範的電價審議及核定法定機制，由工商團體、消費者團體、學者專家與政府代表，組成電價審議會，經開會討論後提出此決議。

陳建仁表示，政府依法須遵守電價審議結果，並予以執行，同時政府及相關部會也會持續透過各項政策，將電價調整對民眾造成的影響降到最低。

陳建仁指示，本案送請立法院審議後，請經濟部與台電做好更充分的準備，積極與立法院朝野各黨團溝通，並加強對外論述說明，爭取各界支持，讓本次追加預算案能盡速順利通過。

行政院說明，歲出追加1000億元，規劃以移用以前年度歲計賸餘為財源支應，惟因112年度總決算所產生之歲計賸餘須等今年7月審計部審定後始得運用，故於追加預算案籌編時先行編列舉借債務，待預算執行時，再以審計部審定後之歲計賸餘支應。（編輯：楊凱翔）1130502