環團：凍漲電價將圖利財團 勿將電業法修惡

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（中央社記者林敬殷台北3日電）民間團體與學者今天舉行記者會表示，藍白立委今天在立法院會將電業法第49條修正草案逕付二讀，此舉將影響電價審議獨立性及專業性，呼籲藍白立委勿將電業法修惡，凍漲電價將圖利財團。

綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、荒野保護協會今天在立法院舉行「拒絕政治凌駕專業、反對凍漲電價圖利財團」記者會。

綠色公民行動聯盟資深研究員陳詩婷表示，電價費率審議會是依據2015年立法院決議成立，規範台電調漲電價前須先經審議會，依據法定公式，經過外部學者、民間團體共同評估，藍白立委勿將電業法修惡，讓政治口水戰與產業用電大戶的利益，去取代電價審議會的獨立性跟公正性。

台灣大學氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯表示，根據國際能源總署資料顯示，台灣在2022年用於電力補貼中，化石燃料補貼有80億美元，化石燃料補貼不僅延緩減碳，用電最多的人就會享有越多補貼。藍白立委經常提及COP28（2023年聯合國氣候變化大會），真正寫入大會決議就是移除化石燃料補貼，電費凍漲只會助長化石燃料補貼。

趙家緯說明，去年電費調漲，已採用「共同但有區別責任」去設計電價調整，讓工商大戶電價高於民生用戶，國民黨與民眾黨立委有監督權力，但不應昧於事實，應正視電價調漲的關鍵問題，不要用既有的政治立場，阻撓合理的電價調整。

台灣大學社會學系副教授劉仲恩指出，國內家庭收支調查報告顯示，台灣一般家庭能源支出占家庭總體收入1.2%，相較韓國2.8%及日本4.3%，都是偏低。台灣有97%能源是依賴進口，台灣只是把偏低電價轉嫁到其他支出，刻意低估的電價是邁向淨零、追求減碳是不利，無法讓使用者感受到真實的發電成本，不利於能源服務業發展，阻礙台灣淨零轉型。（編輯：張若瑤）1130503