澳洲女首富不滿肖像被醜化 要求美術館撤下

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（中央社雪梨16日綜合外電報導）美國及澳洲媒體報導，澳洲女首富、礦業女王萊因哈特（Gina Rinehart）要求澳洲國立美術館（NGA）在畫展撤下她的肖像畫，據說是因為她認為這幅畫有損其形象。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，位於坎培拉的澳洲國立美術館自3月起展出原住民藝術家納瑪其拉（Vincent Namatjira）的21幅名人肖像畫，展覽名稱是「繽紛澳洲」（Australia in Colour），其中一幅正是萊因哈特的肖像畫。

紐約郵報（New York Post）指出，萊因哈特要求將她的肖像畫從展覽撤下，據說是因為她認為這有損其形象。

其它展出的名人肖像畫還包括已故英國女王伊麗莎白二世二世（Queen Elizabeth II）、美國音樂家吉米罕醉克斯（Jimi Hendrix）、澳洲原住民民權運動人士林吉阿里（Vincent Lingiari)，以及澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）等。

澳洲媒體報導，萊茵哈特聯繫澳洲國立美術館的館長及理事會主席，要求撤下她的肖像畫。

澳洲國立美術館今天在聲明中表示，「歡迎大家來跟我們的收藏和展覽作品對話」，「我們向澳洲社會大眾展示藝術品，以啟發人們探索、感受並學習藝術」。

納瑪其拉也發布聲明回應，他畫的「是有錢、有權或重要的人，對這個國家或我具有直接或間接影響力的人，不論是好是壞」。

他說：「我畫出我看到的世界，人們不必喜歡我的作品，但我希望他們花時間欣賞並思考，『為何這個原住民老兄要畫這些有權有勢的人物？他想表達什麼？』」

萊因哈特現為澳洲漢考克勘探公司（Hancock Prospecting）執行主席，該公司由其父韓考克（Lang Hancock）所創立。

CNN已連繫漢考克勘探公司要求置評，但尚未獲得回覆。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130517