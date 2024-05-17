斯洛伐克總理遭暗殺未遂 歐盟憂6月選舉再傳暴力

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（中央社華沙16日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）6月選舉前，斯洛伐克總理費科遭暗殺未遂，令整個歐陸大感憂心。波蘭總理圖斯克今天也說自己被威脅；比利時則有電台主持人似乎公然呼籲槍殺總理，遭報警處理。

路透社報導，費科（Robert Fico）昨天被近距離開了5槍，國際社會紛紛譴責這種行徑，並呼籲讓政治緊張情勢冷靜下來。

圖斯克（Donald Tusk）今天在社群平台X放了一張推文截圖，內容寫道：「斯洛伐克人今天向我們示範（假如圖斯克決定不投資波蘭中部一座大型機場的話），我們應該怎麼處理圖斯克。」圖斯克寫道：「昨天有很多這種的。」

近幾年波蘭政治氛圍一直很緊張。2019年，時任格但斯克（Gdansk）市長、立場屬於自由派的亞當維茲（Pawel Adamowicz）遭人謀殺，他生前曾批評當時執政黨「法律正義黨」（PiS）的反移民政策。

法新社報導，比利時總理德克魯（Alexander De Croo）的發言人今天也在X平台寫道：「德克魯總理已投訴一名要求『弄掉總理』的主持人。」

電台方面則表示，這名主持人說他只是在開玩笑，但立刻遭到停職。

德克魯正在為下個月的比利時和歐盟選舉造勢。

美聯社報導，費科在6月6至9日歐盟選舉登場前遇襲，立刻讓整個歐陸擔心起來。如今在27國組成的歐盟，政治局勢愈來愈兩極化，一端是主流政黨，另一端則是好鬥的民粹主義和極端主義者。

德國首都柏林（Berlin）上週才有一位知名政治人物遭人暴力攻擊，頭頸部都受了傷。再之前一週，總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬政黨的一名候選人在為下月歐洲議會（European Parliament）選舉造勢時被人毆打，嚴重到必須手術。

費科去年回鍋斯洛伐克總理前，在選舉時主打親俄反美、不讓歐盟約束外交政策、更嚴格看待移民、反對LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）權利。

回任總理後，費科立刻著手廢除反貪腐檢察官辦公室，政府並收緊對斯洛伐克廣播電視台（RTVS）的掌控。然而歐盟對於民主法治倒退的擔憂，現在已被種種事件蓋過。

荷蘭萊登大學（Leiden University）政治學家特恩斯（Tom Theuns）告訴美聯社：「費科的政治可能威脅到民主，但歐洲政治的這種暴力是更大的威脅。」（譯者：楊昭彥）1130517