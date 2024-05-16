520就職維安受關注 國安局：嚴密安維對象警衛部署

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（中央社記者吳書緯台北16日電）斯洛伐克總理費科昨日遭暗殺未遂，外界關注520就職典禮維安事宜。國安局今天表示，特勤中心依既定計畫及情勢判斷，已通報各任務編組及勤員提高警覺，確保安維對象安全。

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）昨天稍早遭暗殺未遂，身中多槍，一度生命垂危，經數小時手術後，據悉目前已脫離險境。

由於5月20日將舉行正副總統就職典禮，台北市中正一分局長張嘉煌今天回應說，這次維安工作按照往例規劃，台北市警察局並為就職典禮，針對人車管制區域，以4個分局的警力展開維安工作，投入警力約1100人。

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依據「特種勤務條例」明定，條例主管機關為國家安全局，而特種勤務安全維護的對象為總統、副總統與其配偶及一親等直系血親，卸任總統、副總統，總統、副總統候選人及其配偶，總統、副總統當選人與其配偶及一親等直系血親，以及其他經總統核定之人員。

針對斯洛伐克總理遇刺是否會加強相關作為，國安局回覆中央社記者詢問表示，國安局特勤中心依既定計畫及情勢判斷，已通報各任務編組及勤員提高警覺，並針對蒞臨場所、住居所及辦公處所等周邊狀況，加強應變作為，嚴密警衛部署，確保安維對象安全。（編輯：翟思嘉）1130516