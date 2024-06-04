歐洲議會選舉前夕 5大重點一次看

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（中央社布魯塞爾4日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）27個成員國約有3億7300萬名公民符合資格，可在本月6日至9日舉行的歐洲議會（European Parliament）選舉投票，以下摘自路透社整理選前應該了解的重點：

●歐洲議會是什麼？

歐洲議會是歐盟唯一透過直選組成的機構，負責代表成員國公民，由720名議員組成，每5年選舉一次。議長則由議員選出，任期為兩年半。

歐洲議會最主要的功能，包含與歐盟理事會（European Council）代表的成員國政府協商歐盟法律，同時也負責批准歐盟預算，以及對國際協議與是否接受新成員進行表決。

歐洲議會負有監督的重責大任，有權批准或駁回歐盟執行委員會（European Commission）主席及其他委員的任命。

●誰可以投票？

在21個歐盟成員國，滿18歲公民可以投票；在比利時、德國、奧地利及馬爾他，最低投票年齡則為16歲；在希臘，選舉年期間滿17歲公民可投票；在匈牙利不論年齡，已婚公民皆可投票。

根據歐盟網站，歐洲公民可選擇在原生國、現居的其他歐盟或非歐盟國家投票。

除了捷克、愛爾蘭、馬爾他和斯洛伐克，其他歐盟國家皆准許從國外投票。不過在保加利亞與義大利，這項權利僅適用住在歐盟境內的人。

住在其他歐盟國家的公民，可在原生國及居住國的候選人之間擇一投票。

●如何投票？

在一些歐盟國家，選民只能選擇「封閉式名單」，無法就自身喜好改變候選人順序；其他國家的選民則可根據自身偏好選擇個別候選人。

一些住在國外的選民可在原生國駐當地大使館投票，或者採取郵寄或電子方式投票，這取決於各國法律規定。

●誰可以參選？

所有候選人都必須是歐洲公民。

視各國而定，選民可從個別候選人或政黨代表之間做選擇。各國政治人物一旦當選議員，將根據政治傾向加入形成歐洲議會的各個黨團。

當選者不可在國家政府或歐盟執委會、歐盟法院（CJEU）、歐洲審計院（ECA）等其他政治機構任職。

●2024年選舉結果預測

歐盟統計局（Eurostat）今年4月公布的民調顯示，每10位歐盟公民中有6人表示有興趣參與歐洲議會投票。

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民調資訊彙集公司Europe Elects在5月底預測，歐洲議會720席中，中間偏右的「歐洲人民黨黨團」（EPP）將贏得180席；中間偏左的「社會民主黨團」（S&D）138席；自由及中間派的「復興歐洲黨團」（RE）86席。

Europe Elects資料顯示，「歐洲保守及改革黨團」（ECR）將獲75席；強硬右派「認同與民主黨團」（ID）在排除德國極右派「德國另類選擇黨」（AfD）後，預測席次自4月的84席降至68席；其他較小黨團則會瓜分剩下的173席。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130604