歐洲議會選舉荷蘭率先登場 右派勢力來勢洶洶

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（中央社海牙6日綜合外電報導）為期4天的歐洲議會選舉投票將在今天從荷蘭展開，這場涵蓋歐洲聯盟27個成員國的選舉預料將讓強硬的右派有所斬獲。

美聯社報導，荷蘭是唯一這麼早就開始投票的歐盟國家，緊跟在後的是愛爾蘭投票明天登場。歐盟其他國家將在周末投票，全歐盟的選舉結果將在所有成員國完成投票後於9日晚間公布。

在荷蘭投票之前6個月，懷爾德斯（Geert Wilders）領導的極右派自由黨（Party for Freedom）成為荷蘭國會中最大的政黨，在歐洲引發衝擊。民調顯示，懷爾德斯可望在這個受歡迎程度的基礎上再接再厲，並為歐盟大部分國家選情定調。

自從5年前上次歐洲議會選舉以來，民粹主義、極右派和極端主義政黨領導3個歐盟國家的政府，在其他幾個國家成為執政聯盟的一部分，並在整個歐洲大陸的民調中支持率大幅上升。

荷蘭的出口民調將於今天晚上由荷蘭廣播聯盟（NOS）播出，可以從中窺見選情部分走向。

歐洲議會選舉是僅次於印度大選的世界第2大民主活動，而且事關重大。

近4億選民將選出720名歐洲議會議員，他們將影響全球氣候政策和國防、移民以及與中國和美國的地緣政治關係等問題。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130606