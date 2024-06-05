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歐洲議會改選 義大利情報單位警示中俄干預投票

2024/6/5 11:48
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（中央社記者黃雅詩台北5日電）歐洲議會選舉明天登場，義大利媒體引述情報單位警告，中國與俄羅斯正聯手干預義大利投票，手法包括間諜活動、駭客、假數據等。

義大利媒體「時報」（Il Tempo）4日報導，七大工業國集團（G7）的網路安全小組及義大利內政部日前都提出警告，有外來勢力企圖干預此次歐洲議會選舉投票，干擾手段是「混和戰」，包括用數位科技、間諜活動、滲透校園等方式。

報導指出，根據義大利情報單位調查，中國在2023年已是以網路介入義大利輿論的「主要參與者」，操作手段複雜，且具有成熟技術，俄羅斯則從俄烏戰爭爆發後，就積極對義大利與西方國家發動多媒體文宣戰。

義大利情報單位提到，北京政府的目標是透過大外宣塑造中國正面形象，藉此影響國際輿論，促銷中國是可靠的合作對象，「為了達成這種目標，中國往往會利用知名人士宣傳」。

根據「中國影響力指數」（China Index）調查，義大利在2022年時，是全球「受中國影響」排名第22的國家，尤其在學術領域，義大利受中國影響比率高達47%，遠高出歐洲國家的平均值34%。數據顯示中共透過語言交換、教育合作滲透義大利大學的情況，比其他歐洲國家更為嚴重。

情報單位透露，中國在歐洲當地的部分僑民也參與了中共滲透活動，幫助中國官方蒐集有價值的資訊，或向公私部門施以經濟壓力，試圖引導歐洲輿論朝向中國有利的方向發展。

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報導認為，中國藉由孔子學院滲透外國學界，近年在歐洲引起疑慮，丹麥、挪威、芬蘭、瑞典都已關閉當地孔子學院，但在歐洲其他國家和義大利，各大學內還存不少孔子學院或相關課程，造成許多「偏袒中國」的學術研究或合作方向，必須提高警覺。

歐洲聯盟（EU）27個成員國約有3億7300萬名公民符合資格，將在6日至9日舉行的歐洲議會（European Parliament）選舉投票。（編輯：張若瑤）1130605

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