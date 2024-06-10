歐洲議會選舉民意向右轉 綠黨受挫馬克宏陣營慘敗

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（中央社布魯塞爾9日綜合外電報導）歐盟會員國陸續公布歐洲議會選舉結果，右翼勢力大有斬獲，法國總統馬克宏陣營和綠黨堪稱最大輸家，至於中間派黨團仍占主導地位，27個會員國的投票率高於上屆2019年。

法新社彙整本屆歐洲議會（European Parliament）選舉的5個看點：

● 極右勢力提升

歐洲極右翼黨派在許多歐盟會員國都是贏家，像是在法國、義大利與奧地利皆拔得頭籌，雖然德國另類選擇黨（AfD）贏得的席次排名第2，卻勝過總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的社會民主黨（SPD），荷蘭極右翼黨派也表現出色。

但專家警告，別過分解讀極右翼勢力獲致的選戰成果，像是法國智庫賈克迪羅研究所（Jacques Delors Institute）副所長韋爾熱（Christine Verger）表示：「就目前情況而論，我們不能說這是非常、非常的大有斬獲，可能政團內部將有些變動，我們還不知道若干歐洲議會議員最終將加入哪個政團。」

至於極右翼對於歐洲議會日後立法可能造成的影響，專家們似乎並不悲觀。

研究歐洲政治的倫敦政經學院（LSE）研究員羅里默（Marta Lorimer）更預測：「極右翼勢力議員席次的提升對歐盟可能僅造成有限的影響，他們並未構成關鍵少數。」

● 馬克宏勢力減弱

馬克宏（Emmanuel Macron）堪稱這屆歐洲議會選舉的最大輸家，因他領導的自由派政黨大敗給瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）領導的國民聯盟（National Rally），以致他旋即宣布解散國會與提前改選。

由於馬克宏仍是主要歐盟會員國的領袖，日後他仍將在歐洲政治舞台扮演舉足輕重角色，但韋爾熱表示，馬克宏領導的復興黨（Renaissance Party）表現欠佳，以致復興黨將在所屬的歐洲議會黨團復興歐洲（Renew）與整個國會中，喪失「若干影響力」。

● 范德賴恩可望連任

分析人士紛紛贊同，今晚的開票結果，對於亟欲爭取第2個5年任期的歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）而言，可說是相當有利。

她的連任需要27個會員國領導人與新一屆歐洲議會的相挺，而從後者的得票等數據分析，預料范德賴恩可望大大鬆一口氣。

范德賴恩領導的歐洲人民黨（European People's Party, EPP）仍將在歐洲議會中維持最大黨團地位，並 且專家預估，范德賴恩能獲致超乎她所需的票數。

● 綠黨式微

對於綠黨（Greens）政團而言這是個令人失望的選戰之夜，因這個代表左翼的政治團體可能掉約莫20席，但如此開票結果並不令人感到意外。

布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）客座研究員尼柯里（Francesco Nicoli）說：「綠黨是徹頭徹尾的輸家，馬克宏也是，但這（敗選的）趨勢在選前就已經很明顯了。」

自2022年俄烏戰爭爆發，歐洲民眾日益關切安全與生計，還有其他議題如移民等，取代了對於環保的關注。

● 投票率20年來最高

27個歐盟國合格選民共約3.6億，根據歐盟的初步數據，投票率約51%，創20年來最高。

布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所資深研究員葛拉柏（Heather Grabbe）分析：「對於民主而言，好消息是投票率看來可望超過選民的半數，即使仍低於各國選舉，而且像是斯洛伐克與立陶宛等國，投票率仍非常低。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1130610