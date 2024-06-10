馬克宏政治豪賭解散國會 法國可能再現共治政府難題

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（中央社巴黎10日綜合外電報導）法國總統馬克宏在歐洲議會選舉慘輸極右派領袖雷朋的政黨後，9日意外做出政治豪賭解散國會，並將在本月稍晚舉行改選。這可能讓法國出現怎樣的局勢變化？過往經驗又是如何？

●馬克宏若國會選舉再敗北？

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）的復興黨（Renaissance）目前是法國國會下議院「國民議會」（National Assembly）最大黨，在所有577席當中握有169席。雷朋（Marine Le Pen）的政黨「國民聯盟」（National Rally）則以88席居最大在野黨位置。

馬克宏突如其然解散國會，也意味最近沒有針對國會改選所做的民調結果可供參考。若從國民聯盟在歐洲議會（European Parliament）選舉大贏來看，法國選民似乎對於移民、犯罪和生活成本等議題感到不滿。

法國國民議會這次改選將分2輪舉行，各落在本月30日和7月7日。若國民聯盟或其他政黨拿下過半的289席，馬克宏便會被迫提名一位對方陣營的人來擔任總理及組閣，形成法國史上也曾出現過的所謂「共治政府」（cohabitation）。

●何謂共治政府？

這個名詞指得是法國的總統和總理來自不同政黨，法國自1958年進入第五共和（Fifth Republic）後有過3次共治政府。依照法國憲法，總統在國防和外交享有領導權，是國家軍隊最高統帥並負責談判國際條約。但在共治政府下，總統僅保有這些權力，而無權訂定內政。

法國最近一次共治政府是在1997年。當時中間偏右派總統席哈克（Jacques Chirac）以為若國會提前改選，將替自己爭取到更強大的多數勢力，因此解散國會，結果卻意外輸給社會黨（Socialist Party）帶頭的左翼聯盟。

此後來自社會黨的喬斯班（Lionel Jospin）擔任了5年法國總理，並在任內通過了一週工時35小時的制度。

●與雷朋的政黨形成共治政府可能會如何？

若國民聯盟以擁有國會過半席次組成政府，就可自由落實其內政計畫。至於總理人選，先前有人討論過，若雷朋2027年當選法國總統，受她提攜的國民聯盟現任黨魁、現年28歲且在螢光幕前上相的巴德拉（Jordan Bardella）可能出任總理。

若在共治政府下，總統與總理總是意見相左，便會讓施政方向產生不確定性，令投資人不安。屆時可由法國公債與較安全公債的殖利率差看出市場氣氛。

雷朋2022年競選法國總統時提出的政綱宣言（manifesto），內容包括優先讓法國公民享有入住社會住宅權利、讓申請庇護者在境外進行相關程序，以及對中產階級家庭和低收入戶取消課徵遺產稅。

儘管在國防和軍事議題上主導權歸法國總統，但總理和內閣也掌握一些話語權。換句話說有可能出現嚴重的意見分歧，情勢發展很大程度要看總統和總理各自行事作風。

馬克宏是堅實的親歐派，雷朋和她的政黨則夢想從歐洲聯盟（EU）內部使其解體。當年席哈克與喬斯班共治時，對於歐盟相關政策由誰主導，兩人間便產生緊張，並雙雙在歐盟峰會期間較量影響力。

法國這回若出現親歐派總統和疑歐派民族主義政黨的共治政府，將會是進入未知境地。（譯者：張正芊）1130610