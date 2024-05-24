另類選擇黨遭切割 歐洲極右翼政黨間矛盾浮出

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（中央社記者林尚縈柏林24日專電）歐盟大選將至，德國另類選擇黨因頭號候選人克拉發表為納粹黨衛軍辯護的言論遭歐盟盟友切割，被排除極右翼「認同與民主」黨團之外，德媒評論表示：「歐洲極右翼的矛盾浮出檯面」。

如果你對極右翼來說太右了，會發生什麼事？23日下午，歐洲議會極右翼黨團─認同與民主（ID）主席詹尼（Marco Zanni）提議將德國另類選擇黨（AfD）排除出黨團，迅速獲得包括法國國民聯盟（NR）和義大利聯盟黨（League）及丹麥人民黨（DP）等多數歐洲極右翼政黨支持。

‧選擇黨議員克拉踩納粹禁忌地雷

這一決定源於選擇黨頭號候選人克拉（Maximilian Krah）日前受義大利共和報（La Repubblica）採訪時的爭議性言論。他在訪談中為黨衛軍成員辯護，表示「永遠不會說任何穿黨衛軍制服的人都是罪犯」。

納粹黨衛軍（Schutzstaffel，簡稱SS）是希特勒的私人親衛隊，二戰期間犯下大量戰爭罪行，包括執行種族清洗政策，在集中營進行大規模系統性酷刑與屠殺。戰爭結束後，紐倫堡大審將SS定調為犯罪組織，參與過黨衛軍的成員都被認為對納粹暴行負有集體責任。

納粹相關議題在西方社會極具敏感性，任何涉及支持或為納粹辯護的言論都會引發強烈的社會和政治反應，在「共和報」的採訪中，記者問克拉德國人是否應為自己的祖先感到自豪，即使祖輩曾是黨衛軍成員。

對此克拉回答，「這取決於他們做了什麼」，並舉年輕曾參加過黨衛軍、有德國良心之稱的諾貝爾獎得主葛拉斯（Günter Grass）為例，說明過去90萬黨衛軍成員中，也有很多一般民眾，自己永遠不會自動把任何穿過黨衛軍制服的人定義為罪犯。

‧盟友急速切割 選擇黨被踢出歐洲議會黨團

這言論一出，即在德國政壇與歐盟引起軒然大波，根據法蘭克福匯報的消息，包括選擇黨內部都認為克拉的言論對黨造成巨大傷害，為維護政黨形象，該黨高層只能要求數月前仍最受支持者歡迎的克拉辭去黨內領導職務並停止所有競選活動，以降低黨衛軍事件對選擇黨的衝擊。

法國極右政黨「國民聯盟」主席巴德拉（Jordan Bardella）接受法國電視台採訪時也表示，克拉的言論已經越過了道德底線，對「國民聯盟」來說不可接受，他們將在歐洲議會選舉後尋找新盟友，不會和德國選擇黨站在同一陣線。

丹麥「人民黨」議員韋安德（Anders Vistisen）則公開呼籲選擇黨要麼開除克拉，要麼退出歐盟「認同與民主」黨團；義大利「聯盟黨」與自稱是歐洲右翼教父的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）也在事件爆發後迅速與選擇黨切割，表明不再與該黨合作。

5月23號，在歐盟「認同與民主」黨團會議中，僅有奧地利與愛沙尼亞支持選擇黨留在黨團中，其於7個國家的極右翼政黨都投下了反對票。

‧歐洲極右翼政黨間矛盾浮出檯面

克拉如何能憑一己之力，讓歐盟盟友集體厭棄？德國週報─星期五（der Freitag）資深記者雪佛（Velten Schäfer）透過克拉事件，分析當前極右翼政黨在歐盟選舉中面臨的矛盾與困境。

他說，克拉事件揭露了歐洲右翼之間的內在矛盾和脆弱性。儘管這些政黨在反歐盟、氣候等議題上立場一致，但對歷史事件的解讀和意識形態的具體表達卻存在顯著差異。目前許多極右翼政黨正在試圖擺脫與納粹或法西斯主義的聯繫，以擴大選民的支持與認同。

他也認為，在歐盟，政黨之間的合作本質上是一種國際主義行為，但這與極右翼本身抱持的民族主義、國家優先的核心意識形態自相矛盾。當這些來自歐盟不同國家的極右翼政黨試圖在歐洲議會內形成統一戰線時，歷史問題和國家利益的衝突便會暴露出內在的脆弱性，而克拉事件正是這種矛盾的典型例子。

據歐洲動態（EurActiv）報導，早在今年初法國「國民聯盟」領袖雷朋（Marine Le Pen）即不滿選擇黨主席韋德爾（Alice Weidel）曾公開支持法國的海外領土馬約特島（Mayotte）獨立，認為選擇黨應該多關注德國自身的問題，而不是介入法國內政。

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另一方面，許多專家也分析，欲角逐下一任法國總統的雷朋近年一直想努力翻轉法國人對「國民聯盟」為極端主義政黨的形象。為達此目標，需要與更極端的右翼勢力保持距離。繼續與今年頻爆發驅逐移民與通碟案等醜聞的選擇黨合作，將會破壞這一努力，進而影響雷朋的競選之路。

另外，讓選擇黨陷入被歐盟盟友切割危機的的克拉，目前僅在個人社群平台X上發聲明，表示選擇黨內部必須保持團結。歐盟大選前夕，選擇黨是否仍會保住這位「肇事者」的政黨名單頭號候選人之位，是可以關注的焦點。（編輯：高照芬）1130524