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歐洲極右翼勢力崛起 馬克宏疾呼：醒醒吧

2024/5/28 09:35
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（中央社德國德勒斯登27日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在關鍵的歐洲聯盟（EU）選舉前表示，歐洲需要「醒醒」，認清極右翼政黨和政府獨裁勢力崛起的趨勢。

馬克宏到德國進行國是訪問期間，在東部城市德勒斯登（Dresden）發表演說，他說：「在極端分子，尤其是極右翼分子的推動下，這些想法在我們這些民主國家各地蓬勃發展。」

他說：「這股惡風正吹拂著歐洲，所以讓我們醒醒吧。」

馬克宏此行離歐洲議會選舉還有兩週，這次選舉民調顯示，這名法國領導人可能面臨十分難堪的窘境，因為他的中間派聯盟的民調落後給極右派。

馬克宏在演講中說：「歐洲不僅是一個我們給自己制訂共同規則的地方，它還是一套價值觀。」

他說：「我們必須找到力量和承諾來捍衛它。」

馬克宏也藉由他的演說回應俄羅斯侵略的威脅，並依據俄國入侵烏克蘭的情況，重新考量其防禦戰略。

馬克宏表示，歐洲人負有確保歐陸和平的「新責任」，不能僅靠美國的安全保證。

他稱，歐洲還必須考量「自己的國防與安全」。

馬克宏告訴群眾：「在烏克蘭，你們的安全、我們的和平都處於危急關頭。」

馬克宏表示，歐盟在國防上需有「歐洲優先」的想法，並得防範歐盟以外地區不公的經濟競爭。

馬克宏指出，要因應國際競爭就需要增加歐盟預算，並呼籲歐盟將支出增加1倍。

他說：「我們歐洲必須為後代子孫重建，更確切地說，要建立一個新的成長範例。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130528

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