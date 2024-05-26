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24年首見法總統訪德 馬克宏將展開3天國是訪問

2024/5/26 17:00
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（中央社巴黎26日綜合外電報導）法德這兩個歐洲聯盟（EU）強國尋求在下月歐洲議會選舉前展現團結之際，法國總統馬克宏今天將抵達德國進行3天的國是訪問，之後將舉行雙邊內閣會議。

路透社報導，馬克宏此行除了訪問首都柏林，還將東至德勒斯登（Dresden）、西至敏斯特（Muenster），這是法國總統24年來首次對德國進行國是訪問。

在歐洲面臨從烏克蘭戰爭到川普可能在11月當選美國總統等重大挑戰之際，馬克宏此行，將是觀察推動歐盟決策的德法關係是否健康的好機會。

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馬克宏和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的領導風格截然不同，蕭茲2021年底上台後，兩人從國防到核能等問題上公開對槓，但近來兩人在從財政改革到能源市場補貼等方面達成妥協，讓歐盟能敲定協議，陣線更加一致。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）歐洲總監拉曼（Mujtaba Rahman）表示，此次訪問是「最高政治層面的一次嘗試，旨在證明兩國關係正在發揮作用，但在歐盟面臨的重大問題上仍然存在根本性分歧」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130526

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