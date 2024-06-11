烏克蘭重建會議柏林登場 澤倫斯基盼獲更多防空系統

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（中央社柏林11日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）展開忙碌的一週，本週他將與西方友邦進行各種外交會議，今天他在柏林請求各國提供更多防空系統，協助遏阻俄羅斯攻勢。

法新社報導，烏克蘭重建會議於柏林召開，澤倫斯基在會上表示：「俄羅斯對烏克蘭作戰最有利的戰略條件在於空中優勢，是飛彈與炸彈恐怖攻勢幫助俄軍在地面前進。」

澤倫斯基強調：「防空系統正是解決辦法。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）為在柏林舉行的會議開幕，他也敦促盟邦提供烏克蘭更多防空系統。

蕭茲告訴與會代表：「我今天想誠心請求每位出席者：請盡一切可能支持我們強化烏克蘭防空戰力的計畫。」

德國正領導一項名為「為烏克蘭防空立即行動」（Immediate Action on Air Defence for Ukraine）的計畫，並已交付基輔3套愛國者（Patriot）防空系統。

不過根據澤倫斯基，烏克蘭需要7套愛國者系統才能抵禦城市中心不受俄羅斯飛彈狂轟濫炸。他也警告，自冬季以來，莫斯科已摧毀烏國一半的發電量。

俄羅斯飛彈及無人機密集襲擊烏克蘭，已超過烏國防空能力所能負荷。隨著戰爭來到關鍵時刻，澤倫斯基加強外交攻勢以爭取支持。

澤倫斯基也預定向德國國會發表演說，他本週稍晚將在義大利與七大工業國集團（G7）領袖會面，接著前往瑞士參與週末的烏克蘭戰爭和平峰會，但俄羅斯並未受邀出席。

另外，烏克蘭與德國兩國財政部長今天在柏林簽署聯合意向聲明，強化雙邊合作，以支持戰後的烏克蘭重建。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130611