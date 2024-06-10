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歐洲議會選舉5大重點 極右勢力升、馬克宏陣營慘敗
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歐洲議會右傾 分析：移民國防政策恐趨保守、可能鼓舞川普

2024/6/10 13:05（6/10 14:16 更新）
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圖為歐洲議會大樓。（路透社）
圖為歐洲議會大樓。（路透社）
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（中央社布魯塞爾9日綜合外電報導）歐洲議會選舉雖然中間派仍取得過半多數，但極右翼席次成長顯著，今後5年歐盟在移民、國防乃至擴大成員等政策恐趨保守，也可能鼓舞到大西洋彼岸的川普。

歐洲議會（European Parliament）議員改選自6日起荷蘭率先投票，到9日深夜義大利投票結束，完成歐盟27國5年一度、涵蓋3億7300萬選民的選舉。

綜合紐約時報與華盛頓郵報等報導，目前計票結果顯示，儘管中間派仍可在歐洲議會720席裡保有400多席過半，但極右政黨在法國、義大利得票高居第一，在德國也衝上第二，歐盟各地的綠黨受挫尤其嚴重。

法國極右翼政黨國民聯盟（National Rally）在歐洲議會選舉得票，是總統馬克宏的中間派聯盟兩倍有餘，馬克宏旋即宣布解散國會，提前於6月30日舉行國民議會（National Assembly）選舉，投下歐洲議會選後第一枚震撼彈。

在德國，被政府當局註記為「疑屬極端團體」的極右派德國另類選擇黨（AfD），在德國得票高達16%，一舉超越總理蕭茲（Olaf Scholz）的社民黨，成為僅次於基民黨（CDU）的第二大黨。

認識歐洲議會

政治新聞網Politico.eu指出，5年一度的歐洲議會選舉是印度以外世界最大規模的選舉投票。歐盟27個成員國的公民在各自國內選出代表自家在歐洲議會的議員，國家越大在歐洲議會擁有席次越多，像德國擁有96席、法國81席，新一屆歐洲議會共720席。

歐洲議會與歐盟理事會（European Council,各成員國領袖及部長與會的歐盟最高決策機構）、歐盟執委會（European Commission，歐盟執行機關）並列歐盟3大機構，也是唯一由直選產生。

不同於成員國的國會，從法律面看歐洲議會議員無法自行提出立法，但對歐盟執委會起草的法案有修改權及最終表決權，讓歐洲議會得以和歐盟執委會、歐盟理事會討價還價。

由於歐洲議會選舉對各國政府權力分配影響極小，各成員國選民認為重要性不如本國大選，投票率會比本國大選低，但也較敢投票給主流大黨外的小黨，藉以表達對執政黨不滿，讓小黨斬獲席次的機會大增。

中間派過半 但極右席次大增

Politico.eu的席位預測表顯示，這次選舉中間偏右的「歐洲人民黨」（EPP）保住歐洲議會內最大黨團地位，較上屆多13席，在歐洲議會席次佔1/4；中間偏左的「社會民主黨」（S&D）掉4席，在歐洲議會席次約20%，仍是頭兩大黨團。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）所屬中間派「復興歐洲」（Renew）則痛失1/5的席位，不過3個中間黨團合計仍有407席，在本屆總計720席次仍過半。

然而極右派兩大黨團「歐洲保守及改革」（ECR）、「認同與民主」（ID）共獲130席，若連同退出ID黨團的德國另類選擇黨獲18席，極右勢力在歐洲議會所居席次超過20%，加上綠黨得票大幅滑落，讓中間派在一些關鍵表決時不再能完全忽視極右派。

移民、綠能、歐盟東擴等恐趨保守

紐時認為，極右派在歐洲議會的強勁表現可能在美國引發回響，鼓舞尋求捲土重來的前總統川普陣營。導致極右派崛起的因素包括不滿COVID-19防疫期間的餘緒、因疫情和俄烏戰爭被迫割捨廉價俄國能源所導致的通膨等。

美國CNBC新聞網指出，極右派在歐洲議會勢力增長，今後5年可能影響歐盟在移民、綠能、國防乃至歐盟東擴等面向。

移民仍將是新一屆歐洲議會政策議程一大核心，極右派將主張加強邊境安全並對歐盟以外移民立場更強硬。移民政策在南北歐可能出現明顯分歧。

綠能轉型方面，由於生活成本變高和經濟成長疲軟，當前氣候政策在歐盟內已面臨壓力，今後遇到極右派的壓力恐更大。

歐盟旗艦級碳中和計畫「綠色協議」（Green Deal），在選前歐洲議會就調降相關內容安撫右派，倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）歐洲項目高級研究員范瑞（Armida van Rij）表示，如今綠色協議「麻煩更大了」。

分析圈表示，歐盟原訂2035年上路的禁售汽、柴油新車計畫很可能取消；歐盟恐從青睞再生能源轉為支持更便宜的能源供應，很可能支持更多核電廠及水力裂解法開採天然氣計畫。

雖然極右派在歐洲議會席次增加不至改變歐盟援助烏克蘭立場，但在歐洲國防尤其預算分擔上將出現不確定性。花旗集團（Citi）一份分析寫道：「歐洲一些極右翼和極左翼政黨與俄、中關係密切，他們可能杯葛提高國防開支。」

隨歐洲議會內疑歐論者增多，歐盟擴大成員恐面臨挫折。商業風險分析集團維里斯科楓園（Verisk Maplecroft）分析師畢卡斯基（Mario Bikarski）與包特（Laurent Balt）說：「雖然擴張政策在紙上仍維持積極性，但許多成員國的政治意願薄弱和國內政壇民族主義抬頭，不利下屆歐盟執委會接受新成員。」

兩人還說：「考量所有候選國入盟談判進展緩慢，綜合來看到2029年歐盟成員數依然會停在27個。」（譯者：陳亦偉）1130610

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