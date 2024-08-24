小羅勃甘迺迪宣布退出美國總統大選 轉而支持川普
2024/8/24 05:33
（中央社鳳凰城23日綜合外電報導）美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）今天宣布退選，轉而支持川普，此舉為角逐白宮大位增添了不確定性。
法新社報導，他在搖擺州亞利桑那州的記者會上表示：「我不再相信我有一條現實的勝選之路。」他目前民調支持率僅為偏低的單位數字。
70歲的小羅勃甘迺迪譴責副總統賀錦麗（Kamala Harris）未經民主黨初選就被選為總統候選人，並列舉一長串對前政黨的不滿後，他表示這讓他轉而支持川普。
小羅勃甘迺迪的胞妹凱麗甘迺迪（Kerry Kennedy）在社群媒體X表示：「我們的兄弟今天決定支持川普，這是對我們父親和家人最珍惜價值觀的背叛。」
小羅勃甘迺迪退選對這次美國總統大選產生的效應，目前分析人士看法不一。
賀錦麗與川普選情緊繃，在關鍵搖擺州可能只差數千票就會決定是誰主入白宮。（譯者：徐睿承）1130824
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