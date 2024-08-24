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小羅勃甘迺迪暫停競選改挺川普 胞妹批家族叛徒

2024/8/24 13:35（8/24 13:53 更新）
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美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（前左）23日宣布暫停競選、轉向支持川普（前右），數小時後兩人一同出席在亞利桑那州舉辦的造勢大會。（路透社）
美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（前左）23日宣布暫停競選、轉向支持川普（前右），數小時後兩人一同出席在亞利桑那州舉辦的造勢大會。（路透社）
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）今天宣布暫停競選、轉向支持川普，胞妹凱麗（Kerry Kennedy）隨即批評他背叛了整個家族的價值觀。

路透社報導，小羅勃甘迺迪在記者會中宣布支持川普，數小時後一同出席在亞利桑那州舉辦的造勢大會，受到現場群眾簇擁歡呼。

川普談到小羅勃甘迺迪時表示：「他的競選激勵了數以百萬計美國人，他提出這個國家長久以來忽視的關鍵議題。」

有策士表示，目前不清楚小羅勃甘迺迪支持川普是否對他的選情有所加分。美國大選將在11月5日登場，川普與民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）選情激烈。

70歲的小羅勃甘迺迪在記者會中表示，他與川普及其幕僚見過幾次面後，了解到他們對邊境安全、言論自由及終結戰爭等議題意見一致。

小羅勃甘迺迪強調，他會把自己的名字從10個可能決定選舉結果的戰場州選票中移除，但仍會在其他州繼續作為候選人。

法新社報導，他譴責副總統賀錦麗未經民主黨初選就獲提名為總統候選人，並列舉一長串對民主黨的不滿，他表示這使他轉而支持川普。

小羅勃甘迺迪是環境律師和反疫苗行動派人士，他是曾任美國司法部長與參議員的羅勃．甘迺迪 （Robert F. Kennedy）兒子，也是已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的侄子。

小羅勃甘迺迪去年4月以挑戰者之姿與總統拜登競奪民主黨總統提名。

當時有些選民對年邁的拜登和官司纏身的川普興趣缺缺，對小羅勃甘迺迪的興趣反而大增。他後來以獨立參選人身分競選，根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）去年11月公布的民調，在小羅勃甘迺迪、拜登及川普三強鼎立的情況下，小羅勃甘迺迪支持度達到20%。

在今年2月職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃」（Super Bowl）舉行期間，小羅勃甘迺迪高調刊登競選廣告，裡面提到他父親羅勃．甘迺迪和伯父甘迺迪，引發家族許多成員不滿。

他的妹妹凱麗今天在社群媒體發文說，兄長支持川普的決定背叛了整個家族的價值觀，「這是一個悲傷故事的悲傷結局」。

益普索本月公布的民調顯示，小羅勃甘迺迪的全國支持率已降至4%，數字很低，但在川普與賀錦麗激烈廝殺的競爭中可能仍具重要性。（譯者：洪啟原/核稿：盧映孜）1130824

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小羅勃甘迺迪宣布暫停競選 轉而支持川普
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