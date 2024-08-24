賀錦麗全代會大出鋒頭 川普拚造勢談政見搶關注

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（中央社拉斯維加斯23日綜合外電報導）美國共和黨總統候選人川普今天宣揚自己的稅務和健康計畫，企圖扭轉這週以來鋒芒被民主黨候選人賀錦麗蓋過的劣勢，他正努力聚焦政策議題，而不是對賀錦麗展開人身攻擊。

路透社報導，川普在拉斯維加斯一家墨西哥餐廳的講台上大談為侍者與其他服務業勞工取消小費課稅的計畫，也提到競選團隊正努力爭取內華達州和全國西語裔選民的支持。內華達州是有可能左右11月5日大選結果的搖擺州之一。

這項稅務計畫是川普的經濟政見要項之一，他的顧問一直敦促他把重點放在這類議題上，而不應經常攻擊賀錦麗（Kamala Harris）的外貌、智慧及非裔和印度裔血統，以免嚇跑他勝選所需的溫和選民。

隨後在亞利桑那州一場活動上，川普重申他的稅務計畫，同時承諾成立委員會以調查他早前在賓州造勢時遭暗殺未遂的事件。他還說，他要成立一個工作小組調查「慢性健康問題和兒童疾病增加的趨勢」。

這兩項提案顯然是向到場支持他的小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）讓步；小羅勃甘迺迪原本是獨立參選的總統候選人，稍早決定暫停競選，轉而支持川普。

距離選舉日還有11週，賀錦麗昨天接受民主黨提名成為總統候選人，並發表有力演說，闡述廣泛的外交政策原則。

川普則企圖以自己的全國造勢活動與為期4天的民主黨全國代表大會打對台，希望搶占一些新聞版面。但他的外交政策、經濟和打擊犯罪演說無法搶走賀錦麗的鋒頭，也未獲太多關注，對習慣登上媒體頭條的川普來說是一個令人震驚的大轉變。

在賀錦麗於民主黨全代會發表演說時，川普在自己的社群平台「真實社群」（Truth Social）發布數十則貼文，說賀錦麗是騙子、馬克思主義者和「賀錦麗同志」，其中一則貼文問道：「她是在說我嗎？」

卓克索大學（Drexel University）政治學教授羅森柏格（William Rosenberg）認為，川普對賀錦麗的人身攻擊凸顯他必須面對一名混血女性的挫敗感，從川普過去發表種族歧視言論的歷史來看，這對他不是一件容易的事。

羅森柏格說：「他的憤怒和陳述充分說明，他正走在一條充滿問題的道路上。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1130824