本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賀錦麗民主黨全代會展現大團結氣勢 喊話做全民總統為百姓而戰
首頁 / 國際
2024美國大選
新聞專題
2024美國大選1/300
首頁 / 國際

賀錦麗民主黨全代會展現大團結氣勢 喊話做全民總統為百姓而戰[影]

2024/8/23 12:02（8/23 12:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國副總統賀錦麗22日獲正式提名，成為美國首位亞非裔女性總統候選人。（美聯社）
美國副總統賀錦麗22日獲正式提名，成為美國首位亞非裔女性總統候選人。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓22日專電）民主黨多位大咖鋪陳3天後，賀錦麗今天正式「加冕」，成為美國首位亞非裔女性總統候選人，全力拚戰11月大選。她登場時展現大團結氣勢，向各路人馬掛保證將成為所有美國人的總統，自始至終為百姓而戰。

在數千名黨代表及數百萬在電視機前收看的民眾見證下，不到一個月前才臨危受命披戰袍的賀錦麗（Kamala Harris），今晚登上全代會講台發表職涯最重大的演說，內容熱血又極為個人心聲，台下民眾團結心大爆發，連喊「美國」。

她一身深藍幹練西裝，感念現任總統拜登奉獻，再以幾乎憑一己之力把自己及妹妹拉拔長大的母親開場，用柔性畫筆描繪移民家庭美國夢及女性無比的韌性。「我的母親19歲時，獨自穿越世界，從印度來到加州」，懷著成為乳癌學者的堅定夢想。

賀錦麗形容嬌小的母親猶如小巨人，對自己有很大的影響力，尤其是賀媽常講的一句，「不要怪東怪西，去做點事情」，體現實際、苦幹哲學，掀起現場如雷掌聲。

凝聚人心前提是先要能與基層民眾對話，賀錦麗了解同理心是關鍵。她提到賀媽終於能夠買得起房子前，在藍領社區租了一間小公寓，「鄰居住著消防員、護士及建築工人，他們都自豪地打理自己的草坪」。

接著，司法界出身的她一臉凝重，述說自己的高中摯友汪妲（Wanda）遭繼父性侵，「這是我成為檢察官的原因之一」，為了保護待援的「汪妲們」。

她說，「透過這次選舉，我們國家有寶貴但稍縱即逝的機會，能夠超越過去的苦澀、憤世嫉俗及分裂的鬥爭。我們有機會開闢新的前進道路，這不是以任何一個政黨或派系的成員身分這麼做，而是以一名美國人的立場」。

賀錦麗這句話既是對政黨各派系進行號召， 也是在與全民對話。「我知道今晚有不同政治觀點的人在觀看。我想讓各位知道，我承諾成為所有美國人的總統」。

她強調，「（我）始終為美國民眾而戰。從法院到白宮都是如此，這是我畢生的志業」。

美國副總統賀錦麗美東時間22日在民主黨全國代表大會中，正式接受民主黨提名角逐總統大位，黨代表與支持者擠爆了會場。她在發表演說後，民調領先共和黨對手川普。中央社記者石秀娟芝加哥攝 113年8月23日
美國副總統賀錦麗美東時間22日在民主黨全國代表大會中，正式接受民主黨提名角逐總統大位，黨代表與支持者擠爆了會場。她在發表演說後，民調領先共和黨對手川普。中央社記者石秀娟芝加哥攝 113年8月23日

台上的賀錦麗字字撼動人心，在台下情緒正沸騰的時刻大談個人政績，惦念中產階級、保障墮胎權、人工生殖權及強化邊境等，也不忘拿爭議性高的「2025年計畫」（Project 2025）批共和黨總統候選人川普。

她說，川普第2任期會是什麼樣子，在右翼「2025年計畫」中都有詳細說明，讓川普重返白宮的後果極其嚴重。她要選民想像，身上有數條罪的川普，執政後將握有多龐大的權力。

川普雖然日前才公布白宮過渡團隊名單，保守派早早就在幕後運作，為川普再次執政做準備及擬定政策路線，其中「2025年計畫」是吵得最兇同時也最具爭議的執政指南，內容建議免職數千公務員，改任用川普死忠派，及進一步緊縮墮胎權。

「在太空和人工智慧方面，（我會）讓美國贏得21世紀的競爭，不是中國」。賀錦麗在演說後段多處著墨外交，讓自己與川普形成鮮明對比，強調不會背棄北大西洋公約組織（NATO）盟友，不會與像北韓領導人金正恩這樣的獨裁者靠攏，也將極力促成加薩停火協議。

賀錦麗了解川普是難纏對手，這場選戰還有得打，她最後呼籲選民出門投票，「為我們珍視的理想奮戰」。

民主黨全代會在芝加哥一連4天歡樂上映，搶足新聞版面。川普昨天則出席7月閃過子彈以後的首場戶外造勢活動，轟賀錦麗左派到不行又激進。他今天前往邊境談非法移民亂象，強調「讓美國再次安全」。

從賀錦麗確定參選以來，大批網友迫不及待，早早就敲碗要看前檢察長在辯論台上對決遭定罪前總統。如今兩人舌戰日期確定，將於9月10日登場。（編輯：周永捷）1130823

影片來源：Kamala Harris
美國副總統賀錦麗在民主黨全代會發表演說，接受民主黨提名，誓言為人民奮鬥。中央社記者石秀娟芝加哥攝 113年8月23日
美國副總統賀錦麗在民主黨全代會發表演說，接受民主黨提名，誓言為人民奮鬥。中央社記者石秀娟芝加哥攝 113年8月23日
美國副總統賀錦麗美東時間22日在民主黨全國代表大會中，正式接受民主黨提名角逐總統大位。她在演說後，主辦單位從空中放下無數氣球，民眾樂翻。中央社記者石秀娟芝加哥攝 113年8月23日
美國副總統賀錦麗美東時間22日在民主黨全國代表大會中，正式接受民主黨提名角逐總統大位。她在演說後，主辦單位從空中放下無數氣球，民眾樂翻。中央社記者石秀娟芝加哥攝 113年8月23日
延伸閱讀
賀錦麗聲勢看漲 美媒點名國安顧問與國務卿人選華茲展中西部草根魅力 補足主帥賀錦麗最弱區塊美前官員：川普「量化」台美關係 賀錦麗重結盟賀錦麗選情看好 美國準備好接受女總統了嗎？舊金山酒吧播民主黨全代會挺賀錦麗 年輕選民仍在觀望賀錦麗經濟牛肉連發 打擊高物價緩解低收入戶負擔賀錦麗多族裔身分 反映美國人口演變趨勢川普白宮過渡團隊成形 大金主及兒子主導內閣人事
川普
柯林頓全代會演說接地氣 直批川普自私自利美國聯邦貿易委員會競業禁止條款新規 遭法院推翻
2024美國大選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
賀錦麗批川普不正經 選他當總統後果極為嚴重
172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：