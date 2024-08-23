賀錦麗民主黨全代會展現大團結氣勢 喊話做全民總統為百姓而戰[影]

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓22日專電）民主黨多位大咖鋪陳3天後，賀錦麗今天正式「加冕」，成為美國首位亞非裔女性總統候選人，全力拚戰11月大選。她登場時展現大團結氣勢，向各路人馬掛保證將成為所有美國人的總統，自始至終為百姓而戰。

在數千名黨代表及數百萬在電視機前收看的民眾見證下，不到一個月前才臨危受命披戰袍的賀錦麗（Kamala Harris），今晚登上全代會講台發表職涯最重大的演說，內容熱血又極為個人心聲，台下民眾團結心大爆發，連喊「美國」。

她一身深藍幹練西裝，感念現任總統拜登奉獻，再以幾乎憑一己之力把自己及妹妹拉拔長大的母親開場，用柔性畫筆描繪移民家庭美國夢及女性無比的韌性。「我的母親19歲時，獨自穿越世界，從印度來到加州」，懷著成為乳癌學者的堅定夢想。

賀錦麗形容嬌小的母親猶如小巨人，對自己有很大的影響力，尤其是賀媽常講的一句，「不要怪東怪西，去做點事情」，體現實際、苦幹哲學，掀起現場如雷掌聲。

凝聚人心前提是先要能與基層民眾對話，賀錦麗了解同理心是關鍵。她提到賀媽終於能夠買得起房子前，在藍領社區租了一間小公寓，「鄰居住著消防員、護士及建築工人，他們都自豪地打理自己的草坪」。

接著，司法界出身的她一臉凝重，述說自己的高中摯友汪妲（Wanda）遭繼父性侵，「這是我成為檢察官的原因之一」，為了保護待援的「汪妲們」。

她說，「透過這次選舉，我們國家有寶貴但稍縱即逝的機會，能夠超越過去的苦澀、憤世嫉俗及分裂的鬥爭。我們有機會開闢新的前進道路，這不是以任何一個政黨或派系的成員身分這麼做，而是以一名美國人的立場」。

賀錦麗這句話既是對政黨各派系進行號召， 也是在與全民對話。「我知道今晚有不同政治觀點的人在觀看。我想讓各位知道，我承諾成為所有美國人的總統」。

她強調，「（我）始終為美國民眾而戰。從法院到白宮都是如此，這是我畢生的志業」。

美國副總統賀錦麗美東時間22日在民主黨全國代表大會中，正式接受民主黨提名角逐總統大位，黨代表與支持者擠爆了會場。她在發表演說後，民調領先共和黨對手川普。中央社記者石秀娟芝加哥攝 113年8月23日

台上的賀錦麗字字撼動人心，在台下情緒正沸騰的時刻大談個人政績，惦念中產階級、保障墮胎權、人工生殖權及強化邊境等，也不忘拿爭議性高的「2025年計畫」（Project 2025）批共和黨總統候選人川普。

她說，川普第2任期會是什麼樣子，在右翼「2025年計畫」中都有詳細說明，讓川普重返白宮的後果極其嚴重。她要選民想像，身上有數條罪的川普，執政後將握有多龐大的權力。

川普雖然日前才公布白宮過渡團隊名單，保守派早早就在幕後運作，為川普再次執政做準備及擬定政策路線，其中「2025年計畫」是吵得最兇同時也最具爭議的執政指南，內容建議免職數千公務員，改任用川普死忠派，及進一步緊縮墮胎權。

「在太空和人工智慧方面，（我會）讓美國贏得21世紀的競爭，不是中國」。賀錦麗在演說後段多處著墨外交，讓自己與川普形成鮮明對比，強調不會背棄北大西洋公約組織（NATO）盟友，不會與像北韓領導人金正恩這樣的獨裁者靠攏，也將極力促成加薩停火協議。

賀錦麗了解川普是難纏對手，這場選戰還有得打，她最後呼籲選民出門投票，「為我們珍視的理想奮戰」。

民主黨全代會在芝加哥一連4天歡樂上映，搶足新聞版面。川普昨天則出席7月閃過子彈以後的首場戶外造勢活動，轟賀錦麗左派到不行又激進。他今天前往邊境談非法移民亂象，強調「讓美國再次安全」。

從賀錦麗確定參選以來，大批網友迫不及待，早早就敲碗要看前檢察長在辯論台上對決遭定罪前總統。如今兩人舌戰日期確定，將於9月10日登場。（編輯：周永捷）1130823

影片來源：Kamala Harris

美國副總統賀錦麗在民主黨全代會發表演說，接受民主黨提名，誓言為人民奮鬥。中央社記者石秀娟芝加哥攝 113年8月23日