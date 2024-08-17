賀錦麗經濟牛肉連發 打擊高物價緩解低收入戶負擔

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓16日專電）美國副總統賀錦麗今天首度以民主黨總統候選人身分發表經濟政策演說。她端出牛肉一盤盤，矢言打擊通膨，推稅額抵扣減輕低收入家庭負擔，也強調心繫中產階級，「只有中產階級強，美國才會強」。

面對不滿房子買不起、物價貴、汽油價格高的選民，賀錦麗（Kamala Harris）下午在搖擺州北卡羅來納州羅里市（Raleigh）主打「機會經濟」願景，強調人人都能競爭，擁有成功的機會。「每個人，無論是誰，無論從哪裡開始，都有機會為自己及孩子創造財富」。

賀錦麗迅速將焦點轉移至讓民眾最痛的物價上。她指出如今一條麵包的價格比COVID-19疫情爆發前漲了50%，她上任後將努力通過美國史上首部禁止哄抬食物價格的聯邦命令。有美媒觀察，拜登幾乎不太談疫前及疫後的物價。

她拋出擔任檢察官無懼追打大企業的過去，說自己將對不「遵守規則」的人採取行動。「相信我，身為總統，我會追究不良行為者」。

此外，她也以自己出身中產階級，大學在麥當勞打工引發選民共鳴，「我當選總統後，將會以降低（生活）成本、強化美國人的經濟安全為首要任務」。

「超過1億美國人將享有減稅。」賀錦麗端出為中產階級量身設計的兩項減稅措施，一是勞動所得稅抵免，二是育兒稅抵免。後者是讓新生兒的家庭在孩子出生的第一年，能獲得6000美元（約新台幣19萬3300元）補助，這幾乎是拜登上任首年的兩倍。

川普副手范斯（JD Vance）也提出無差別5000美元育兒稅抵免，賀錦麗這6000美元則適用於中低收入戶。

她今天坦言美國面臨「嚴重的住房短缺」，矢言在第一任期結束前，建造300萬棟中產階級能負擔的住房來解決這個問題。

「身為總統，我將與業界合作，建造我們需要的住房，無論是租房還是購屋。我們將移除障礙，簡化繁文縟節，州及地方層級都是如此」。政治媒體Politico分析，賀錦麗的經濟路線很大程度上是拜登經濟學強化版。例如，為了讓房價降溫，拜登喊造200萬棟住房，賀錦麗今天就加碼喊300萬棟。

賀錦麗也支持使投資公司無法大量購買出租屋的法案，以避免租金市場受大企業宰制，並向首購族提供2.5萬美元的頭期款補助。

賀錦麗今天選北卡為登場地點，固樁意圖明顯。過去半個世紀以來，民主黨才贏北卡兩次。根據14日公布的民調，賀錦麗在北卡以48%比47%，超車川普1個百分點。

不過，她大部分的政策都需要國會立法通過，因此就算勝選，推新政還要看民主黨能不能保住參議院，還必須爭氣拿下眾議院。

以經濟掛帥的川普當然不會坐視賀錦麗攻城掠地，前天也在北卡發表長篇大論，但期間各種放飛自我，轟賀錦麗「學人精」跟進他取消小費課稅政策，整體對具體作法沒有深入著墨。

川普昨天也在位於紐澤西州的高爾夫俱樂部舉行記者會，再次將賀錦麗與拜登遭抨擊的經濟表現連結，身旁還「擺拍」咖啡、早餐麥片和餅乾等，強調拜登治下萬物齊漲，只有他能於短期內救物價。

隔空交火已久的兩人，將於9月10日在辯論台上直球對決。（編輯：徐睿承）1130817