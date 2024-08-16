川普批賀錦麗搞壞經濟 旁擺咖啡餅乾談物價

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（中央社紐澤西州貝德敏斯特15日綜合外電報導）美國前總統川普今天說，他自認「有資格」對民主黨對手賀錦麗「人身攻擊」，並說「非常氣」她且質疑她的智力，他旁邊桌上還擺出咖啡餅乾，藉此談物價問題。

美聯社報導，川普在記者會上被問到他的攻勢是否需要收斂一點，尤其在副總統賀錦麗（Kamala Harris）取代總統拜登成為民主黨總統候選人後，他面臨民主黨新的局面。

川普在他位於紐澤西州的高爾夫俱樂部舉行記者會，試圖讓賀錦麗背負拜登不受歡迎的經濟政績。川普說：「談到人身攻擊，我因為她對國家做的事而非常氣她。我對她非常生氣，因為她會把司法系統當武器對付我和其他人，真的很氣她。我認為我有資格人身攻擊。」

他還說：「我對她的智力不敢恭維，我認為她會成為一位糟糕的總統。」

目前沒有證據顯示拜登或賀錦麗把刑事司法系統當武器對付川普。川普先前矢言如果他勝選，將報復拜登及其親屬，讓他們面臨刑事調查。

川普也對民主黨陣營以「怪」形容他和副手范斯（J.D. Vance）表示不滿，他說，賀錦麗「她的政策才怪」。

川普告訴記者：「坦白說，賀錦麗是加州激進自由派，搞壞了經濟、邊境和世界。」

川普旁邊的桌上擺了熱門的雜貨商品，包括咖啡、早餐麥片和餅乾等，他強調從食物到汽車保險和住房等一切的成本。海報顯示土司、麥片等物價上漲。

川普談到他輸掉的2020年大選時，注意到一盒麥片。他說：「我很久沒看到麥片了。我要把它們帶回去。」

川普之後轉身走回屋內，未回答有關他上次去買東西是何時的問題。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130816