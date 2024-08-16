總統退選副手上陣 民主黨全代會近似1968年情節

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（中央社芝加哥15日綜合外電報導）美國民主黨全國代表大會即將登場。這場大會與1968年同在芝加哥舉行的民主黨全代會相似，總統都放棄競選連任，改由副總統參選，美國民眾也同樣因為一場外國戰爭而群情激憤。

法新社報導，本月19日民主黨全代會（DNC）的焦點將是成為總統候選人的副總統賀錦麗（Kamala Harris），這次大會也與56年前有許多無法忽視的相似之處。

這些巧合幾乎有點詭異，例如兩次大會均在美國人口第3多的芝加哥舉行。

現任總統拜登上月決定退出大選，前總統詹森（Lyndon Johnson）1968年也因不同理由放棄競選連任，後來也都由副總統接棒參選。

洶湧的反越戰抗議浪潮讓1960年代末更為動盪，也深深影響1968年大選。如今民主黨人也同樣面對抗議，因為部分民眾不滿拜登政府的加薩（Gaza）與以色列政策。

當年的抗議行動和警方粗暴鎮壓震撼了民主黨全代會，有數百人被捕與受傷。至於今年的全代會，組織示威的人士宣稱，數以千計抗議群眾下週將聚在芝加哥，其中許多支持巴勒斯坦人。

1968年出現暗殺、暴動與混亂，被稱為「改變美國的一年」；如今許多人也稱這場由賀錦麗對決前總統川普的2024年大選是一生中最關鍵的一次。

1968年的很多事情都出乎意料。詹森退選已讓美國人大感震驚，數天後，民權領袖馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）遭到暗殺。

隨後，騷亂席捲了包括芝加哥在內的多個城市，許多地區成為廢墟。到了6月，在民主黨初選領先的羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）在洛杉磯一場競選活動後遇刺身故。

民主黨最後由反戰候選人麥卡錫（Eugene McCarthy）與詹森的副手韓福瑞（Hubert Humphrey）爭奪提名。韓福瑞出線後，在大選中敗給了共和黨的尼克森（Richard Nixon）。

在當年民主黨全代會會場外，年輕人燒毀徵兵卡，抗議者高呼：「全世界都在看。」今年，親巴勒斯坦學生衝進美國大學校園，與警察發生衝突，高呼「起義（Intifada）！」

1968年的民主黨全代會混亂且分歧，2024年賀錦麗則將在芝加哥統領一個團結的政黨，並在拜登退出後迅速獲得99%的民主黨黨代表支持。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130816