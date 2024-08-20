美民主黨全代會登場 賀錦麗：永遠感謝拜登[影]

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（中央社芝加哥19日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗 （Kamala Harris）今天在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會驚喜現身，她開門見山表示「永遠感謝」總統拜登，並矢言打敗共和黨對手川普，群眾情緒激昂。

法新社報導，在滿場歡呼聲中，賀錦麗說：「我想先從讚揚我們了不起的拜登總統（Joe Biden）開始。」

她說：「喬，謝謝你在歷史上具有重大意義的領導，以及畢生為國服務。」

賀錦麗話鋒一轉，她說：「讓我們為我們堅守的理想奮戰，也謹記我們會逢戰必勝。」

外界原本預期，賀錦麗稍晚才會與將發表主體演講的拜登一同現身。今天是為期4天的民主黨全國代表大會（DNC）首夜，賀錦麗將在22日發表主題演說。

拜登在民主黨全代會首日亮相，象徵他戲劇性交棒給副手賀錦麗。黨內高層擔心現年已81歲的拜登年事已高，贏不了也做不好另一個4年任期，拜登上月在黨內逼宮壓力下退選。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1130820