賀錦麗壁畫現身全代會 民主黨會場布置向拜登致敬

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（中央社記者石秀娟芝加哥18日專電）民主黨19日召開全代會，為總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）、及副手華茲（Tim Walz）造勢，今天公布全代會主題為「為了人民，為了我們的未來」，主會場外有巨幅賀錦麗的壁畫，會場布置也為拜登（Joe Biden）致敬。

過去黨代表唱名投票，是全代會的重頭戲。今年為符合各州候選人登記截止期限規定，民主黨已在8月初提名「賀華配」，但仍將循慣例，安排來自各州、及海外領地共57團的黨代表，一一發言表達，象徵性提名，為兩人盛大造勢。

民主黨全國委員會主席哈里森（Jaime Harrison）透過新聞稿，唱名投票是「備受喜愛、且歷史悠久」的傳統，透過唱名投票，將強而有力地展現出民主黨的「多樣性、團結」、以及對「賀華配」的全力支持。

民主黨今天也宣布全代會的主題為「為了人民，為了我們的未來」（For the People, For Our Future）。主會場「聯合中心」（United Center）的各項準備已經就緒，正面入口處掛出賀錦麗的大幅壁畫，工作人員也在會場做最後彩排。

總統拜登將在19日的開場發表演說。拜登已利用週末與幕僚在大衛營討論演說內容。美國有線電視新聞網CNN日前報導，拜登將以他與賀錦麗這3年多的政績，為她助選，強調擊敗共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的重要性。

CNN也報導，民主黨在全代會透過巧思設計，為拜登致敬。

CNN報導，全代會主視覺的3條紅色波紋來自「拜賀配」競選Logo的設計，代表拜登名字的字母E。拜登退選後，曾在白宮橢圓辦公室發表全國談話，提到「歷史在你們手中」（History is in your hands），這句話也成為主會場樓梯的標語。

拜登當時說，「美國的偉大在於，這裡不是國王和獨裁者統治，而是人民」。他多次說，川普是民主的威脅，他決定交棒，因為守護民主比任何都重要。（編輯：高照芬）1130819

美國有線電視新聞網CNN報導，全代會主視覺3條紅色波紋來自拜登與賀錦麗參選時的競選Logo設計，代表拜登名字的字母E。中央社記者石秀娟芝加哥攝 113年8月19日

民主黨全代會仍將依傳統進行唱名投票，象徵性提名，為正副總統後選人賀錦麗、華茲造勢。中央社記者石秀娟芝加哥攝 113年8月19日