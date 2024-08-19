本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

民主黨全代會將登場 親巴勒斯坦代表擬推改黨綱

2024/8/19 11:44（8/19 12:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
親巴勒斯坦團體18日上街抗議。（美聯社）
親巴勒斯坦團體18日上街抗議。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社芝加哥18日綜合外電報導）美國民主黨全國代表大會將於明天登場，數十名不滿美國支持以色列攻打加薩的穆斯林代表及其盟友正尋求修改黨綱，還打算推動實施武器禁運。

路透社報導，自稱「反種族滅絕代表」（Delegates Against Genocide）的親巴勒斯坦團體表示，他們將在全代會主要活動期間行使言論自由權。

民主黨將在全代會期間正式提名副總統賀錦麗（Kamala Harris）為總統候選人。

組織者不願透露細節，僅稱將提出民主黨黨綱修正案，並運用他們身為代表的權利在大會上發言。

總統拜登將於明天發表講話，賀錦麗則會在22日發言。

親巴勒斯坦代表說，他們應該在黨綱撰寫方面發揮更大作用。

這場大會在芝加哥舉行，而芝加哥是美國巴勒斯坦裔人口最多的城市。

「反種族滅絕代表」希望黨綱納入支持執法、禁止對嚴重侵犯人權的個人或安全部隊提供軍事援助的文字。

明天預計會有約4萬人聚集會場外，抗議拜登政府對以色列的立場。主辦單位表示，抗議人數可能增加到10萬以上。

推動民主黨改變對以政策的「全國不表態運動」（Uncommitted National Movement）也希望實施武器禁運。（譯者：鄭詩韻/核稿：曾依璇）1130819

#全代會
#巴勒斯坦
#拜登
#美國民主黨
#以色列
#穆斯林
#芝加哥
#美國
#賀錦麗
#路透社
#美國民主黨全國代表大會
賀錦麗
民主黨全代會重頭戲前 賀錦麗關鍵搖擺州巴士拉票賀錦麗選情旺 民主黨全代會邀總統級大咖與網紅乘勢追擊
拜登
賀錦麗壁畫現身全代會 民主黨也將向拜登致敬美國務卿再赴中東 推動加薩停火協議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：