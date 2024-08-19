民主黨全代會重頭戲前 賀錦麗關鍵搖擺州巴士拉票

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（中央社芝加哥18日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗今天搭乘巴士，在關鍵搖擺州賓州展開巡迴拉票，期在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會重頭戲之前繼續拉抬聲勢。

法新社報導，賀錦麗（Kamala Harris）取代總統拜登角逐大位、消除共和黨對手川普的領先態勢，為民主黨選戰注入新活力。

她與搭檔華茲（Tim Walz）在兩位配偶陪伴下抵達匹茲堡（Pittsburgh）一座機場的機庫，向支持著致意，然後搭乘車身寫著兩人名字的巴士，展開對一系列小鎮的拉票行程，尋求藍領選民支持。

兩人後來走訪賓州羅徹斯特（Rochester）一個電話催票站時，有群眾高喊「我們不走回頭路」。美國首位亞非裔女性副總統的身分儼然已為賀錦麗塑造出新一代領導人地位。

她的迅速崛起已經讓78歲前總統、遭到重罪定罪的川普不安。他本來聚焦攻擊81歲拜登的年齡，現在則苦於如何重新調整選戰策略，已經開始走回可能討到便宜的人身攻擊老路。

川普昨天在賓州抨擊賀錦麗是「瘋子」，還說自己比59歲的對手「好看多了」。

美國「鐵鏽帶」（Rust Belt）心臟地區的賓州是兩陣營兵家必爭，2016年、2020年分別由川普、拜登拿下。

賀錦麗今天稍晚將前往芝加哥出席民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）、美國廣播公司（ABC）、益普索集團（Ipsos）今天公布對全國登記選民進行的民調結果顯示，賀錦麗微幅領先川普。一個月前相同民調顯示川普和拜登平分秋色。（譯者：何宏儒）1130819