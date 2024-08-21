歐巴馬民主黨全代會盛讚拜登 稱火炬傳遞賀錦麗領頭羊
2024/8/21 12:24（8/21 13:03 更新）
（中央社芝加哥20日綜合外電報導）美國前總統歐巴馬今天在民主黨全國代表大會發表演說，一開始便盛讚曾當他副手的現任總統拜登，但歐巴馬也說「火炬已傳遞」，如今是由副總統賀錦麗引領民主黨。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐巴馬說：「現在我們所有人都要為我們信仰的美國而戰，毫無疑問，這將是一場戰鬥。」
歐巴馬還說：「在另一黨轉向個人崇拜之際，我們當時需要一位穩重且能團結人民的領導人無私地去做政治上最罕見的事，也就是為了國家拋開個人抱負。歷史將銘記拜登是一位傑出的總統，他捍衛民主免陷巨大危險。」
歐巴馬表示：「我有幸稱他為我的總統，能夠稱他為我的朋友更讓我備感光榮。」隨後現場群眾開始高呼「謝謝你，喬（拜登名）」。
歐巴馬談到代表民主黨角逐白宮大位的賀錦麗（Kamala Harris）時說，他「感覺充滿希望」，因為賀錦麗已準備好入主白宮。
「我不知道大家怎麼想，但我現在感覺很振奮，覺得準備好出發了。」
歐巴馬談到前總統川普時則抨擊他的政策與作風，稱美國不需要再讓川普執政4年。
他說，川普在聯邦參議院扼殺跨黨派邊境協議並剝奪婦女生育權的舉動傷害了美國人。現場群眾發出噓聲時，歐巴馬說，大家「別噓，去投票」比較實際。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1130821
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