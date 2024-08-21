美參議員：賀錦麗會捍衛烏克蘭 烏台政策緊密相連

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（中央社記者石秀娟芝加哥21日專電）美國民主黨籍聯邦參議員墨菲今天說，總統候選人賀錦麗如果當選，絕對會捍衛烏克蘭、強化美歐關係，對中國、台灣的政策也不會與總統拜登有根本性的不同。他也說，美國的烏克蘭政策與台灣政策緊密相連。

參議院外交委員會墨菲（Chris Murphy）今天出席民主黨全代會的場邊會議，主題為美歐合作確保安全未來。他在論壇提到，他能保證，賀錦麗（Kamala Harris）「骨子裡」堅定致力捍衛烏克蘭、致力發展美歐關係。

關於賀錦麗的對台政策，墨菲會後接受中央社訪問指出，台灣的安全對美國非常重要。美國認為一定要防衛烏克蘭，部分原因是，中國國家主席習近平很關注，如果烏克蘭幾週或幾個月內就淪陷，可能會讓中國加速推動潛在的侵台計畫。

他認為，美國的烏克蘭政策與對台政策是「刻意緊密相連」的。

墨菲說，他無法代替賀錦麗團隊發言，賀錦麗在對中、對台政策上會有自己的想法；但他也不認為，賀的政策會與她在拜登政府內協助推動的有根本性的不同。

他指出，賀錦麗會在選戰中提出外交政策的優先事項。很明顯地，現在可以看到的是，她與拜登共同建立強大的國際聯盟，來應對中國的崛起，並竭盡全力確保中國不會掌控攸關全球基礎建設發展、5G發展的關鍵原料。

在論壇上，墨菲指出，他可以確定地說，賀錦麗在外交政策上可能與拜登有所不同，但是捍衛烏克蘭、發展美歐關係這點絕對不會改變。

美國仍有相當多人反對再繼續援助烏克蘭，墨菲說，他們從美國過去介入阿富汗、伊拉克、越戰的經驗來看，認為美國搞砸了。但是，俄烏戰爭與這些衝突不同，俄烏戰爭攸關二戰後的國際秩序、國家邊界能否繼續維持，至關重要。

在中國議題方面，擔任論壇主持人的資深記者林奇（Suzanne Lynch）提到，不論共和黨、民主黨都將中國視為最大對手，歐洲對中國的憂慮程度還不到這樣。

墨菲說，過去普遍認為中國加入世界貿易組織（WTO）後，開放市場和自由貿易終能改變中國、讓中國迎來民主、或促進中國民主，結果並非如此。他預期，未來與中國的競爭還有50年，美國對中國的政治態度變化很快，但也理解不是所有盟友能做到這樣。為應對中國的挑戰，很顯然美國必須能團結世界。（編輯：唐佩君）1130821