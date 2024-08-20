民主黨全代會拜登從主角變暖場 牽成賀錦麗留政治遺產

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（中央社記者石秀娟芝加哥特稿）美國總統拜登今晚在民主黨全代會演說。他4年前提名賀錦麗為搭擋，但時不我予放棄連任，可能牽成美國首位女性、亞非裔總統。拜登本因喪子要退出政壇，如今在歷史洪流為自己留下政治遺產。

今年全代會本要提名81歲的拜登（Joe Biden）連任，他6月下旬與共和黨對手川普（Donald Trump）辯論時表現失常，黨內質疑他不適合再戰，他為避免牽累民主黨國會選情，決定退出，挺副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

拜登從主角變暖場 黨代表高喊「我們愛你」

拜登1972年底選上聯邦參議員，隔年就職時才剛滿最低年齡30歲的門檻。縱橫政壇50多年，他曾2度爭取總統提名失利，2020年贏得初選，受疫情影響，全代會改採線上舉行。今年本要獲提名加冕，卻從主角成為暖場的講者。

民主黨在全代會精心設計，給予拜登最大的榮耀與溫暖。全代會主視覺的3條紅色波紋來自「拜賀配」的競選Logo，也是拜登名字裡的字母E。

今天先由第一夫人吉兒（Jill Biden）登場演說、再由拜登的女兒艾希莉（Ashley Biden）介紹拜登出場，群眾高舉「謝謝你」、「我們愛Joe」的標語，情緒沸騰，不斷對他高喊「我們愛你」，掌聲不斷，拜登也回「我愛你們」。

拜登痛失愛子本要退出政壇 因白人至上示威改變心意

拜登曾任歐巴馬（Barack Obama）副手，自信最有機會在2016年大選打敗崛起的川普。他的大兒子波伊（Beau Biden）2015年因腦癌去世，失去至親的痛讓他放棄參選，當年贏得初選的希拉蕊（Hillary Clinton）最終敗給川普。

拜登在11日播出的哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問中說，波伊去世後，他就不打算再選，2017年發生沙洛茲維爾（Charlottesville）事件（白人至上主義者示威引起的種族衝突），他才決定投入2020年的總統大選。

拜登回憶，波伊臨走前對他說：「看著我，爸爸。給我你的承諾，作為拜登家族的一員，我走之後，你要繼續參與（政治）。給我你的承諾。」

拜登族裔立場曾遭賀錦麗質疑 家人對她當副手有意見

民主黨2019年舉辦初選，有將近30人參選，也包括時任聯邦參議員的賀錦麗。賀錦麗與拜登曾在辯論中因種族平權議題交鋒。

賀錦麗在一場辯論主動要求談種族議題，對拜登的攻擊有備而來。

她先聲明，她不認為拜登是種族主義者，但質疑他在1970年代反對公立學校實施促進不同族裔學生混合就讀的校車接送政策（desegregation busing）。她是這項政策受益者，因此進柏克萊公立小學唸書。她也問拜登，當時是否做錯。

拜登反駁，他當時反對的是由聯邦政府強制學校實施，並不反對地方政府自願實施，也以自己爭取黑人民權的紀錄為自己辯護。

當下一場辯論再被問到族裔議題時，拜登質疑曾任加州檢察長8年的賀錦麗，為何從未處理加州位於洛杉磯及舊金山全美種族隔離最嚴重的2所學校。

拜登在2020年8月邀請賀錦麗擔任副手。時代雜誌（Time Magazine）曾報導，當時拜登家人，尤其吉兒對賀有意見，因為賀與在德拉瓦州擔任檢察長的波伊長期是好友，應該知道拜登長期為爭取黑人民權所做的努力。

拜登當時曾說，他對賀錦麗拿校車接送政策攻擊他，的確感到意外，但他不在意。

拜登（前右）20日在全代會為賀錦麗（前左）站台。（路透社）

賀錦麗創近代首例 未曾打過初選即獲提名

美國總統初選要經各州投票，過程冗長。拜登放棄連任後，呼籲初選支持他的黨代表支持賀錦麗。賀錦麗也成為近代首位未曾贏得初選就獲提名的候選人。

賀錦麗在上一屆初選時因選舉經費不足，2019年底即退選。美國媒體報導，賀錦麗起跑時聲勢不錯，但民調沒起色，選戰訊息混亂，在激烈選戰中找不到立足點，第一站愛荷華州投票前，就黯然宣布選戰結束。

賀錦麗當時面對的主要批評，主要是關於她在加州檢察長任內的作為。

時任聯邦眾議員的加巴德（Tulsi Gabbard）對賀錦麗有多項質疑，包括她對犯罪採嚴厲立場，有1500人因吸大麻入獄；在一死刑犯案中，她拒絕檢視新證據，直到法院要求才同意；她將服滿刑的受刑人留在監獄做州政府的廉價勞工。

賀錦麗沒有一一回答，但強調她推動司改讓加州檢察長辦公室成為全國模範。

住在印第安納州的非裔女性喬安娜（Joanne）對中央社指出，她同意外界對她在檢察長任內的批評，稱賀錦麗是「比較不差」的人選，主要是因賀錦麗當時將很多犯小錯的非裔人士關入監獄，「我認為應該給他們有改過自新的機會」。

賀錦麗曾被評欠造浪實力 拜登退選留政治遺產

賀錦麗在那次初選後，曾被評為較沒有造浪的潛力，只能視時局再起。拜登2020年8月贏得初選前就已決定要提名女性當副手，他的副總統徵選委員會最初多達有24人的名單，篩選過後有11人與拜登面試。

當年5月，明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）被一名白人警察以膝壓頸致死，引發了「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動。黨內形成選擇非裔女性作為副手的共識，賀錦麗也進入最終4名決選名單。

拜登退選後，賀錦麗迅速竄起，一個月前很多人可能還難以想像，她的影響力與4年前也不可同日而語。不管賀錦麗有沒有當選，從今天黨代表給予拜登的溫暖可以看出來，拜登已經為自己在歷史留下不可抹滅的印記。（編輯：唐佩君）1130820

拜登（右）在民主黨全代會上拭淚。（路透社）

美國總統拜登退選，支持副總統賀錦麗成為候選人，民主黨目前選情大好，支持者19日在全代會為拜登歡呼。中央社記者石秀娟芝加哥攝 113年8月20日

一名民主黨黨代表19日在拜登演說中仔細聆聽，若有所思。中央社記者石秀娟芝加哥攝 113年8月20日