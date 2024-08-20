拜登展世代傳承氣度力挺賀錦麗：不能讓川普贏

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓20日專電）從打死不退到戲劇性宣布由賀錦麗接棒，81歲的拜登今天登上原先為他打造的全代會大秀，在一片感謝「成全大局」聲中為賀錦麗站台，他感性泛淚，傳遞的訊息卻很明確：美國絕對不能交到川普手上。

「前」民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）上個月在黨內逼宮壓力下退選，今天正式交棒給副手賀錦麗（Kamala Harris），也代表他超過半世紀的政壇生涯進入倒數。從「五味雜陳」、「心酸」到「苦澀難吞」，美媒多番揣摩他的心情，拜登本人則帶著一貫的老派紳士微笑登場，英雄式地接受現場久久不停的掌聲。

拜登精神大好，開場不手軟直對川普而來。他回憶在他宣誓就職前，國會遭川普支持者佔領。「我當時舉起右手，向各位及上帝發誓，要維護、保護及捍衛憲法，並忠實履行美國總統的職責」。

「我當時深知，現在也了解，美國絕對不容政治暴力的存在」。拜登強調川普勝選可能破壞民主，再次搬出他常提的政治格言：「你不能只有在選贏的時候，才愛你的國家。」

從帶領美國走過疫情、增加就業機會到晶片法，拜登細數政績之際，也不忘回馬槍再刺川普，「川普4年來週週承諾會推出新基礎建設，但他什麼也沒建成」。

他說：「川普稱美國為失敗的國家。他談到美國正在衰退時，說我們失敗。他才是魯蛇，他大錯特錯。」

拜登接續砲轟川普老愛大放厥詞時，也不忘拿年紀哏自我解嘲，「我認識的外國領導人比其他人都多，了解他們的程度也比其他人深，因為我實在太老了」，再次掀起一波掌聲。

他強調，「能夠擔任你們的總統是我一生的榮譽。我喜歡這份工作，但我更愛我的國家」，一語道盡他退選的心情。

拜登語氣激昂，向台下喊話，「我們需要你們保住參議院，我們需要你們奪回眾議院，最重要的是，我們需要你們擊敗川普，讓他無法再擔任總統」。

他的演說尾聲，以「傳承」一字貫穿，並時時將焦點拉回賀錦麗，多次以「我們」開頭，而不是「我」；當人群高呼「謝謝你，喬」時，他回應「謝謝賀錦麗」。

他也說，在剩餘的任期內，自己與賀錦麗會持續努力，把該做的事情完成。

拜登強調讓賀錦麗接棒是他職涯做過最佳的決定。賀錦麗與她的副手華茲（Tim Walz）將繼續引領美國向前，創造更多的工作機會，讓美國家庭的生活成本降低一點，「讓他們有更多的喘息空間」。

此外，拜登示警，川普自稱入主白宮首日就會獨裁統治，「這傢伙是認真的」。美國不能讓這種事情發生，「我們在2020年保民主，現在，我們必須在2024年再次拯救民主」。

回顧年紀輕輕當選參議員，一路成為歐巴馬副手及入主白宮，拜登感性表示，自己在職涯中犯了很多錯，但已經全心全力地奉獻。「我當時真的太年輕，還不到30歲，無法勝任參議員；現在又太老，無法繼續擔任總統。但我希望大家知道我對各位感激不已」。

他說：「我對未來的樂觀程度，比我在29歲當選美國參議員時還要高。」

拜登結束演說後，全代會仍會熱烈進行3天，最後由賀錦麗壓軸。他今晚承諾成為「賀華配」最佳助選員後優雅退場，與第一夫人飛離芝加哥，將已不屬於他的喧囂拋在身後。

拜登在歷史上的定位，多少取決於11月大選結果。如果賀錦麗勝出，外界讚他犧牲自我。如果川普入主白宮，他可能遭抨擊戀棧權位太久，使民主黨乃至整個美國都付出巨大代價。無論未來評價如何，至少今晚，他收尾得漂亮。（編輯：周永捷）1130820