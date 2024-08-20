美民主黨全代會芝加哥登場 民眾遊行抗議加薩戰爭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社芝加哥19日綜合外電報導）美國總統拜登今天抵達芝加哥出席民主黨全國代表大會（DNC）開幕式，有數以千計支持巴勒斯坦的抗議人士在街頭遊行，對拜登政府在加薩戰爭中支持以色列一事表達反對。

路透社記者表示，經過數小時的和平示威後，數十名抗議民眾突破周邊部分安全圍欄，鎮暴警察立即趕抵現場因應。

至於突破圍欄的民眾是否被捕，民主黨全代會安全團隊並未回覆記者詢問。

芝加哥市府發言人表示：「執法人員目前正在現場，如有更多訊息，我們將會告知。」

在圍欄被突破前，抗議民眾來到芝加哥西區一座社區公園，隊伍在此停駐，放大音量呼籲加薩停火。在喧鬧聲中，人群將不滿情緒轉向副總統賀錦麗（Kamala Harris），稱這位民主黨總統候選人為「殺手賀錦麗」。

芝加哥警方在公園周圍設置一道防線以遏制抗議民眾，部分員警騎著自行車巡邏。

在拜登即將向民主黨全代會發表談話的幾個小時前，傘形組織「進軍民主黨全國代表大會」（March on the DNC）在場外一座公園聚集，但到場人數比預期來得少。

該聯盟由200多個團體組成，包括從提倡生育權到種族正義等各類團體。主辦單位上週表示，許多人來自伊利諾州和鄰近州的巴勒斯坦和阿拉伯社區。

19歲佛里茲（Roman Fritz）是威斯康辛州最年輕的代表之一，他戴著一條印有傳統巴勒斯坦頭巾圖案的圍巾。他計劃參加遊行，但不打算擾亂稍後進行的官方活動，並表示支持賀錦麗作為民主黨總統候選人以擊敗對手川普。

數十名穆斯林代表及其盟友對美國支持以色列在加薩的攻擊行動感到憤怒，正尋求推動民主黨的政策綱領，並打算施壓推動武器禁運，這情形讓民主黨提高警覺，注意到大會上受矚目的演講可能會受到干擾。

另一場大規模抗議活動預定22日舉行，屆時賀錦麗將正式接受提名為民主黨總統候選人。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1130820