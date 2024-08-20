拜登現身民主黨全代會 感性交棒賀錦麗

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（中央社芝加哥19日綜合外電報導）美國總統拜登今天現身民主黨全國代表大會（DNC），全場響起「我們愛你」的呼聲。上個月底，他在同黨重量級人物施壓下放棄競選連任，投下美國政治史上最大政治震撼彈之一。

路透社、法新社等外媒報導，1個月前遭黨內盟友施壓放棄競選連任的拜登，是今天大會的焦點，在女兒艾希莉（Ashley）擔任引言人介紹後，拜登擦去眼淚，接著向現場起立鼓掌的群眾揮手致意，微笑著說：「我愛大家。」

他在演說中表示：「我們都知道還有很多工作要做，但我們正朝著正確方向前進。」他口中的「我們」指的是他自己，和過去短短數週讓總統選戰局勢改頭換面的59歲副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

他在演說中表示：「身為各位的總統，我決心讓美國前進，而不是倒退；出面抵抗所有形式的仇恨和暴力；成為一個大家不僅和平共處，且在多樣性中繁榮發展的國家。不妖魔化任何人，不拋棄任何人，成為一個我們口中的那個國家。」

拜登7月21日不敵黨內重量級人物的施壓，宣布放棄競選連任，交棒給副手賀錦麗。各界認為，81歲的拜登年紀過高，無法贏得連任，也無法再做4年總統。

對民主黨來說，今天在芝加哥起跑的全國代表大會意義重大。而開幕之夜的用意就是讓現任總統交棒給他欽點的繼任者，即便交棒時間點比他當初設想的要早了4年。

拜登今天說：「各位準備好投自由一票了嗎？準備好投給民主、投給美國一票了嗎？讓我問問諸位，大家準備好選出賀錦麗和（副手搭檔）華茲（Tim Walz）了嗎？」（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1130820