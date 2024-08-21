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人氣王蜜雪兒站台助陣賀錦麗 批川普厭女、種族主義

2024/8/21 14:18（8/21 15:15 更新）
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美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬20日出席民主黨全國代表大會。（路透社）
美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬20日出席民主黨全國代表大會。（路透社）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓20日專電）美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬今天為民主黨總統候選人賀錦麗前進白宮大力背書。蜜雪兒重砲抨擊川普狹隘的世界觀，及厭女、種族主義等，強調賀錦麗才是最有資格選總統的人之一。

蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）人氣高，美媒Axios形容，即使歐巴馬（Barack Obama）已經離開白宮近8年，她在民主黨的人氣仍旺。每當民主黨選情低迷，就有人拱蜜雪兒披戰袍上陣，今年7月民主黨選情不妙，憂心川普（Donald Trump）躺著選的焦慮蔓延之際，更是如此。

「希望回來了」，蜜雪兒一襲深藍色套裝回到老家芝加哥，大展主場優勢，還沒開口，台下群眾情緒已經沸騰。

她以喪母的痛楚開場，提到自己與「我家女孩賀錦麗（Kamala Harris）」都從母親身上學到苦幹必能出頭的信念，「賀錦麗的母親在19歲時從印度搬到美國，教賀錦麗何謂正義及責任。她經常對女兒說，不要只是坐著怪東怪西，去做些什麼吧」。

蜜雪兒說，賀錦麗帶著母親的這番話拚了，於一所歷史悠久的非裔學校畢業，投身司法，努力為民眾爭取更好的薪資、更便宜的處方藥、良好的教育等。「她是有史以來最有資格競選總統職位的人之一」。

蜜雪兒也大打共鳴牌，強調賀錦麗的故事就是所有人故事，是大多數美國人努力打造更美好生活的故事。

蜜雪兒．歐巴馬為民主黨總統候選人賀錦麗站台。（路透社）
蜜雪兒．歐巴馬為民主黨總統候選人賀錦麗站台。（路透社）

這位前第一夫人今晚不走2016年為希拉蕊（Hillary Clinton）助選時的「當別人低劣攻擊，我們要高尚回應」路線，將矛頭直指川普，抨擊川普狹隘的世界觀，持續在過時、醜陋、厭女、種族主義的謊言上下功夫，「這樣做真的有意義嗎？」

蜜雪兒透過體外人工受孕（IVF）才有現在兩個女兒。她以過來人的身分一一抨擊共和黨反IVF、削減醫療保健、剝奪身體自主權、「剝奪藉由IVF當一名母親的自由」等，強調這些作為都無助於改善妻子、母親和女兒的健康狀況。

眼看選舉不到3個月就要舉行，蜜雪兒強力動員，「我們必須行動」。

人氣王對著台下精神喊話，呼籲如果感到疲倦，感到恐懼又開始蔓延，「各位必須振作，潑些水在臉上清醒一下」。

她說，「命運掌握在我們手中」，各位有能力使國家擺脫過去的恐懼及分裂，將希望與行動結合。

蜜雪兒今天演說掀起的最後一波高潮，在她介紹美國前總統歐巴馬出場時到來。「請歡迎，美國第44任總統，以及我一生的摯愛，歐巴馬」。

歐巴馬壓軸登場，同樣強調賀錦麗已準備好入主白宮。「我不知道大家怎麼想，但我感覺很振奮，覺得準備好出發了。」

即使有歐巴馬夫婦背書，現任總統拜登（Joe Biden）昨天也承諾將成最強助選員，賀錦麗不敢大意，今晚與副手華茲（Tim Walz）前往兵家必爭之地威斯康辛州固樁。

這反映民主黨2016年的陰影面積仍大，當時希拉蕊缺席威斯康辛州的造勢活動，結果川普成功翻轉威州。拜登雖然於2020年收復，但只以約2萬票的優勢慘勝。（編輯：田瑞華）1130821

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