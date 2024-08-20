勇士隊總教練柯爾挺賀錦麗 借柯瑞手勢要川普「洗洗睡」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社芝加哥19日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士隊總教練柯爾今天現身為民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）站台。他還借用勇士球星柯瑞招牌的「晚安」手勢，請共和黨總統候選人川普「洗洗睡」。

民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）今天在芝加哥公牛隊主場聯合中心（United Center）登場。本月剛率領美國男籃隊完成奧運金牌5連霸的柯爾（Steve Kerr）在會中致詞時表示：「（11月5日）完成計票後，我們就可以借用偉大的柯瑞（Stephen Curry）的名言，告訴川普『早點洗洗睡』」，他也不忘重現柯瑞的招牌晚安手勢。

「今日美國報」（USA Today）報導，柯爾還說：「正如各位所知，（聯合中心）曾經發生過許多好事，尤其是在1990年代。年輕人Google『麥可．喬丹』（Michael Jordan）就會知道。在那個年代，這球場裡的氛圍非常棒，而我今晚也在這裡感受到那種『贏定了』的力量。」

柯爾不諱言，自己公開為候選人站台，勢必招致批評，「我可以預見，會出現許多叫我『閉嘴、做好教練工作』的推文」，但是58歲的他強調，身為美國公民，這次選舉「太過重要，因此不能不表態」。

柯爾說：「身為教練和前球員，我相信領導力。我相信領導人必須展現尊嚴，我相信領導人必須誠實說話，我相信領導人應該具備自我調侃的風度，我相信領導人必須關心並照顧被領導的人，我也相信領導人應該依照邏輯行事，並具備專業能力。」

「但是我們也充分意識到，沒有人會知道所有問題的答案。實際上，有些最佳答案來自團隊的其他成員。」

柯爾指出，他在賀錦麗和她的競選搭檔、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）身上「看到了這些特質」。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1130820