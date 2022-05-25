德州十餘名小學生慘死槍下 NBA勇士教頭怒喊受夠了

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（中央社達拉斯24日綜合外電報導）德州小學發生至少21死的校園槍擊案，震驚全美，美國職籃NBA勇士教練柯爾（Steve Kerr）今天在西區決賽第4戰前不談籃球，而是花3分鐘痛批參議員對於加強槍管無所作為。

一名18歲槍手今天在德州尤瓦爾迪（Uvalde）的洛伯小學（Robb Elementary School）大開殺戒，截至目前已造成19名學童和2名成人喪生。

美媒CBS Sports報導，柯爾曾多次談論美國槍枝暴力問題並提倡槍管，今天他面對媒體不時顫動且快要流淚。

他在金州勇士對達拉斯獨行俠第4戰的賽前記者會說：「現在我不談籃球，過去6個鐘頭我們隊上沒發生什麼事，今晚我們會以相同方式開始比賽，關於籃球的任何問題都不重要。」

「我們結束賽前練習後，距離這裡400英里處有14名孩童、1名老師遇害。過去10天，水牛城（Buffalo）有非裔長者在超市遭槍擊，南加州有亞裔教徒遭槍擊身亡，如今我們的孩子在學校被殺。」

「我們什麼時候才能有所作為？我厭倦了，不想再起立對那些受害家庭表達哀慟之意。我累了，很抱歉，我不想再這樣默哀下去，夠了！」

「現在有50名參議員拒絕就HR8法案表決，眾議院幾年前就通過這項背景調查規定，法案就這樣放在那裡兩年，他們不表決是有原因的：為了掌權。」

「所以我要問你，（參院共和黨領袖）麥康奈（Mitch McConnell），我要問你們這些拒絕對暴力、校園槍擊案和超市槍擊有所作為的參議員，我要問：你們要把個人權力慾望，擺在我國孩童、老人和教會成員的性命之前嗎？因為看起來事情就是這樣，我們每星期都這麼做。」

「所以我受夠了，忍無可忍了。我們今晚還是要上場比賽。我希望在場的每一個人，還有聽到這消息的人們，想想自己的孩子、孫兒、父母、兄弟姊妹，如果今天這件事情發生在你身上，你會做何感想？」

「我們不能對此麻木不仁，不能坐著讀一讀消息，然後說，來吧，讓我們靜默片刻。走吧，勇士和獨行俠，我們走吧，這就是我們接下來要做的，我們要上場打球。」

「華府50名參議員拿我們當人質。你知道有90%美國人，不論黨派，都希望實施背景調查、全面的背景調查嗎？90%。我們被華府50名參議員當成人質，他們拒絕對此進行表決，就算我們美國人民想要表決。」

「他們不表決是因為他們想抓牢自己的權力，可悲！我受夠了。」

柯爾出生於黎巴嫩首都貝魯特（Beirut），他的父親馬科姆．柯爾（Malcolm H. Kerr）是一名專精於中東研究的美國學者。1984年1月18日這天早上，時任貝魯特美國大學（American University of Beirut）校長的馬科姆．柯爾遭黎巴嫩什葉派民兵組織伊斯蘭聖戰（Islamic Jihad）成員殺害，享年52歲。

柯爾過去幾年多次針對不同槍擊案發言，並懇請政府官員對美國槍管法律做出有意義的改變。

56歲的柯爾與當年一起讀大學的妻子育有2男1女共3個孩子，都已成年。

洛杉磯湖人隊的詹姆斯（LeBron James）等多名NBA球星也對今天的槍擊案表達憤怒。NBA則透過推特（Twitter）發表聲明稱：「德州尤瓦爾迪今天發生的恐怖槍擊案讓NBA大家庭極度震驚。謹向受害者親友、洛伯小學和尤瓦爾迪社區全體，表達哀思與衷心哀悼。」

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）也在賽前對槍擊案發表看法。他說：「很難受，你曉得的，身為教練或父親，我們都有孩子。這個房間裡的人有孩子在讀小學。你只要想想，你的家人或朋友在學校可能會發生什麼事。」

基德表示，球賽不會取消，他們仍得找到方法奪勝和往前進，但從德州和全國傳來的事件消息實在「令人傷心」。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110525