以伊持續交戰 川普2週內決定是否對伊朗採取行動

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓19日專電）以色列與伊朗持續交戰，美國總統川普今天表示，鑒於近期和伊朗談判的可能性高，但也可能不會有談判，他將在2週內決定是否對伊朗採取行動。白宮指出，美國和伊朗持續溝通，川普首要目標是確保伊朗不能擁有核武。

以色列為阻止伊朗的核子與飛彈計畫，本月13日對伊朗實施先制打擊後，雙方交戰邁入第7天。外界關注美國是否加入以色列對伊朗的攻擊，包括使用碉堡剋星炸彈摧毀位於地下深處的伊朗核設施。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）下午在記者會上引述川普（Donald Trump）聲明表示，有鑒於近期和伊朗展開談判的可能性相當高，但也有可能不會談判，他將於2週內決定是否對伊朗採取行動。

李威特指出，美國和伊朗持續溝通，包括直接和間接的方式；川普目前的首要目標是確保伊朗不能擁有核子武器，並為中東帶來和平穩定。

她說，美國政府認為，「伊朗從未如此接近獲得核子武器」；她還說，伊朗已擁有製造核武需要的所有條件，只需要最高領袖一聲令下，就能在數週內完成核武製造，這不僅將對以色列構成生存威脅，也對美國及全球帶來威脅。

李威特表示，這一點是全球普遍共識，包括俄羅斯在內的國家都同意，「伊朗不應該、也不能擁有核武器」。

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對於法國、德國、英國和歐盟官員明天將與伊朗官員在日內瓦舉行核子會談，李威特說，川普希望歐洲官員能向德黑蘭傳達伊朗不能擁有核武的立場。

此外，李威特指出，川普已表明始終希望透過外交手段解決問題，但必要時絕不畏懼動用武力，伊朗及全世界都應該明白，美國軍隊擁有「全球最強大、最致命的作戰力量」。（編輯：曾依璇）1140620