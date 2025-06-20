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日本岩手縣男職員來台旅遊偷拍裙底遭捕 縣府開記者會鞠躬致歉[影]

2025/6/20 07:25（6/20 07:41 更新）
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影片來源：ANNnewsCH

（中央社記者戴雅真東京20日專電）日本岩手縣政府召開謝罪記者會，表示隸屬該縣農林水產部的一名30多歲男性職員，6月初前往台灣旅行期間，涉嫌在台北市的捷運站偷拍女性裙底，遭台灣警方逮捕。縣政府將確認相關事實，對他進行處分。

日本富士新聞網（FNN）、全日本新聞網報導，岩手縣政府18日召開記者會，為了縣政府職員涉嫌偷拍被台灣警方逮捕一事致歉。兩名官員出面說明案情後，在媒體前鞠躬致歉。

岩手縣政府指出，被捕的是隸屬於農林水產部的一名30多歲主事技師級男性職員。他涉嫌在台灣時間6月8日上午9時左右，於台北市某捷運站搭乘上行電扶梯時，使用放在包裡的小型攝影機偷拍女性裙底。

根據捷運站的監視器畫面，有一名穿著短褲、短袖、背著背包的男子，在搭乘手扶梯時緊貼站在前方的女性，並做出可疑動作，疑似朝裙底下方伸出某樣物體。

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岩手縣表示，男職員大致上承認指控，但由於台灣警方沒有公布詳細資訊，縣方沒有公布他的姓名與年齡等具體個資。據知他從6月5日起休假前往台灣旅行。

岩手縣表示，今後將繼續確認相關事實，研議處分。（編輯：陳承功）1140620

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