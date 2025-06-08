員工偷拍宿舍淋浴間 台鐵：加害者已離職

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（中央社記者余曉涵台北8日電）台鐵彰化機務段發生員工偷拍宿舍淋浴間事件，台鐵表示，行為人已於事件發生後提出離職獲准，被害人則選擇不提出告訴，目前持續進行行政調查及相關懲處作業。

台鐵宿舍發生偷拍事件，台鐵今天表示，有關彰化機務段宿舍浴廁偷拍事件，經查確有此事，第一時間受害人當下要求行為人，刪除相關影像並撰寫悔過書，行為人並已於事件發生後提出離職獲准。

台鐵指出，此案屬刑法告訴乃論之罪，受害人已選擇不提出刑事告訴。

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台鐵表示，目前仍依程序持續進行行政調查及相關懲處作業，並針對受害人員啟動後續關懷，提供必要協助。

台鐵指出，為維護員工隱私與安全，已要求所屬各單位全面檢視及加強備勤房舍等設施的安全維護措施，防範類似事件再度發生。（編輯：張雅淨）1140608