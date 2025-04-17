北市府員工涉偷拍遭逮 蔣萬安要求加強巡檢頻率

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北市政府16日下午發生偷拍事件，有員工躲在廁所持手機拍攝他人如廁畫面，被依現行犯逮捕。教育局表示，已啟動員工關懷機制，台北市長蔣萬安則指示加強大樓內巡檢頻率。

台北市教育局昨天深夜透過媒體群組表示，昨天下午接獲反映，市政大樓8樓廁所發生偷拍事件，當下由教育局人員協力控制住現行犯，並保存相關證據，通知警察到場處理，同時立即對現行犯採取隔離措施，使其靜候調查，確保辦公環境安全。

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教育局指出，蔣萬安對此次事件高度重視，強調絕不姑息任何偷拍及性騷擾行為，已要求教育局迅速釐清案情、究責懲處，並提供被害人法律協助及諮商等復原措施，同時要求市府公共事務管理中心全面檢視各辦公場所，加強大樓內巡檢頻率。

教育局表示，已啟動員工關懷機制，依意願提供心理諮商及相關支持服務，並發送給同仁的一封信，說明此案發生經過、處置作為及已依法啟動調查程序，請員工安心上班。（編輯：陳正健）1140417