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台南國中生去世疑在校遭霸凌餵毒 檢分案偵辦
首頁 / 社會

花蓮鐵警涉躲公園女廁偷拍 遭逮捕送辦

2025/2/28 18:23
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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮北濱公園女廁昨天晚間7時許傳出偷拍案件，男子跑出女廁，否認偷拍後落跑。警方獲報以車牌追人，調查發現男子為鄭姓鐵路警察，雖堅決否認，仍被依妨害秘密罪嫌送辦。

女子向警方表示，昨晚7時50分在上廁所發現有手機從隔板下方伸出，懷疑被偷拍，急忙向朋友求救，男子見事跡敗露，從女廁逃出時被女子同行友人抓住，但他堅稱沒有偷拍，掙脫後逃跑。

花蓮警分局軒轅派出所獲報，調閱監視器鎖定車牌及身分，發現是花蓮鐵路警察局的鄭姓員警，2小時後將鄭男帶回警局。

警方調閱監視器發現，鄭男被抓著前，已在女廁待了約30分鐘，鄭男向警方表示，因男廁太髒，才跑去女廁上廁所。警方要求提供手機，鄭男稱手機已經遺失。

雖尚未找到鄭男手機，但因被害人出面指認，加上其他人證，警方仍依妨害秘密罪嫌函送花蓮地檢署偵辦，將釐清是否有其他女生受害。

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對此花蓮鐵路警察局花蓮分局今天指出，鄭員昨天休假，接獲警方通報後，已先將鄭員調離現職，配合調查，若犯案屬實將處分。

有鐵警透露，鄭員工作表現亮眼，過去偵辦過多起竊盜案，受到長官器重，也有論及婚嫁的女友，堪稱人生勝利組，如今傳出偷拍案，大家都很訝異。（編輯：郭諭儒）1140228

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