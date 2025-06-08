北市某咖啡館男老闆涉偷拍 被逮後交保檢警擴大偵辦

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）數名網友發文指出，台北市大同區某間知名咖啡館徐姓男老闆疑在店內廁所偷拍，有不知情者預約昨天到店消費看到無限期停業公告而疑惑。據悉，檢警已於5日逮人送辦、裁定交保。

好幾名網友近日在社群平台Threads上發文表示，「現在還有什麼地方安全？連去個咖啡廳，上廁所都會被偷拍...到底...，這種老闆有什麼資格開店啊！」；也有網友懊悔說，曾到咖啡館消費就覺不對勁，早該提醒在咖啡館上班的友人，很遺憾發生此事。

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還有網友昨天發文說，因友人生日預約這間咖啡館慶生，昨天到場才發現店家張貼公告說即起無限期停業和全額退預約金，但卻未留聯絡方式，一行人臨時換地點休息，上網查資料才發現有人說5日看到店長被警察抓走？！提醒大家看到發文可以不要多跑一趟。

據悉，檢警獲報後循線追查，並於5日逮捕徐男送辦，法院裁定交保。為釐清相關受害者人數，全案仍持續擴大偵辦中。（編輯：張銘坤）1140608