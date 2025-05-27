小琉球疑有民宿老闆偷拍 住客提告妨害性隱私

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（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）屏東縣小琉球疑有民宿老闆偷拍住客，1名女子在民宿洗澡時，發現窗外有人持手機偷拍，報警後發現是老闆，老闆稱在檢查螞蟻，女子已提妨害性隱私罪告訴。

屏東縣政府警察局東港分局琉球分駐所長劉永欽今天接受媒體聯訪表示，住客23日報案稱在琉球鄉某民宿洗澡時，遭不明人士從窗外偷拍，經友人外出查看已不見人影。住客懷疑是民宿老闆，提妨害性隱私罪告訴，全案移請台灣屏東地方檢察署偵辦。

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女子友人在社群網站Threads貼文表示，晚間11時許當事人發現窗戶外出現手機偷拍，立即報警，並請老闆到場，當時老闆僅要求注意鎖上門窗，但從警方與老闆談話得知，手機為老闆所有；老闆對員警說，擔心外面螞蟻跑進房間，當時在看螞蟻、要先除掉。

這名網友質疑，沒人會在晚上黑暗處不用手電筒狀況下，伸手機到浴室對外窗檢查螞蟻。民宿仍在營運，提醒旅客住宿時確保窗戶緊閉。（編輯：李明宗）1140527