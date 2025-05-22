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日本計程車司機疑性侵50女 警查獲約3000個影像

2025/5/22 17:50（5/22 18:20 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社東京22日綜合外電報導）日本1名住在東京都的男子先前當計程車司機時，疑似使用安眠藥迷姦乘客，昨天被東京都警視廳逮捕。警方查獲他的手機等裝置內含總計約3000個猥褻影像，受害人數上看約50人。

「讀賣新聞」與日本放送協會（NHK）報導，犯嫌田中敏志，目前54歲無業，住在東京都江戶川區春江町。他昨天被東京都警視廳依「不同意性交罪」、「性姿態攝影處罰法」等罪嫌逮捕。

警方從田中敏志的手機等裝置，查獲他在車內等處向大約50名女性伸出狼爪的影像，總計多達3000個影片與畫面，時間可追溯到2008年。

影片中的受害者疑似都是計程車乘客，東京都警視廳正在調查能判定身分的10幾名受害者，以釐清相關受害狀況。

東京都警視廳說明，犯嫌疑似於去年7月讓1位20多歲的計程車女乘客喝下安眠藥並失去意識後，在女乘客住家性侵她，且用手機錄下過程。

犯嫌面對警方調查否認指控，宣稱「不記得」。

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當時，受害女性與朋友喝完酒之後獨自搭乘計程車，頭髮驗出含有安眠藥成分。而當時車內的行車記錄器記憶卡不翼而飛，東京都警視廳研判記憶卡可能已被犯嫌拔出。

犯嫌去年曾因涉嫌猥褻其他女性，遭其他地區的警方逮捕，後來被檢方依不同意猥褻罪嫌起訴。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1140522

#日本放送協會
#計程車
#東京都
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