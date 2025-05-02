網紅稱入住房間床底藏陌生男子 東京APA飯店調查中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京2日專電）烏克蘭網紅娜塔莉近日上傳影片，稱自己前往日本獨旅，入住東京都一間APA飯店時，驚覺床底下躲著一名陌生男子，引發廣大關注與討論。APA飯店昨天表示，目前正由相關機關調查中，無法對外說明。

這起事件在台灣引發熱議，日前登上日本媒體版面。J-CAST報導，這名女性名叫娜塔莉（Natali），根據她在臉書等社群媒體的個人資料，她來自烏克蘭，現居泰國。

娜塔莉4月25日在Instagram發布影片表示，她前往日本獨旅，並在3月29日入住位於東京都一間APA飯店，預定停留3晚。3月30日晚間約7時30分，也就是入住的第2晚，她回到房間時察覺有異味，查看床底時，驚覺一名亞洲面孔的男子藏在床底下，兩人還對上了眼。

這名男子隨後爬出，盯著娜塔莉看了大約3秒後大吼一聲，她被嚇得僵住，男子趁機逃離現場。娜塔莉大聲呼救引來飯店工作人員，並通報警方，警方也到房間進行調查。她還公布了當時影片。

警方在床底下發現了疑似男子遺留的行動電源與充電線。娜塔莉表示，她因為感到非常害怕，搬到了其他飯店入住。

她事後向飯店追究管理責任，經過協商，飯店退還她3晚約8萬日圓（約新台幣1萬7400元）的住宿費。不過，對於她提出的1600美元（約新台幣5萬元）的慰問金費用，飯店方面以「規定中沒有這個項目」為由，並沒有答應。

娜塔莉曾要求調閱監視器畫面，但飯店回應，監視器沒有拍到該名男子的相關畫面。

娜塔莉的貼文引發巨大關注，尤其是在熱愛前往日本旅遊的台灣，許多網友熱議，引發「沒想到在知名的APA飯店也會發生這種事情」，「還以為女性在日本獨旅很安全」等討論。

不過，由於事件真偽尚未釐清，也有人質疑「APA飯店床底下真的有能夠藏人的空間嗎？」

由於質疑聲愈來愈大，娜塔莉5月1日在Instagram以英文、日文回應，「我不是為了成名，這是發生在我身上的真實事件。我愛日本，發布這件事不是要詆毀這個國家。對於那些不相信我的人，我能理解，我只希望大家設身處地想一想，如果這件事發生在你們身上會是什麼感受？」

娜塔莉入住的APA飯店接受日媒採訪時回應，「目前已經請求搜查機關進行調查，該事件仍在調查中，無法對外說明。」

這起事件起初沒有日本媒體關注，直到1日才有媒體報導，也引發日本網友討論。

透過 Google News 追蹤中央社

有網友說，「現在飯店的清潔人員有很多是亞洲籍的外國人，如果是曾經在那裡工作，或是與目前仍在飯店任職且熟悉內部情況的人合作，要不被發現地潛入客房應該是做得到的，很可能是趁著房客外出或洗澡的時候行動，想要偷取貴重物品。」

但也有網友質疑，「我因為工作關係常入住APA飯店，不僅每層樓和大廳，甚至電梯內也有安裝監視攝影機，更何況（她入住的）是東京都的APA飯店，說不定還有更多安全措施。如果監視器都沒拍到，那麼她所說的恐怖經歷實在令人難以相信。希望飯店能讓該名女性查看所有監視器畫面，釐清這究竟是不是虛構的事情。」（編輯：陳慧萍）1140502