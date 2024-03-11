江口德子「獨活女子4」台灣趴趴走 全季一次上架

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）台日跨國合製影集「獨活女子的守則4」，邀請女主角江口德子的獨活行動「登陸台灣」，前進高雄、台南後，趴趴走足跡還到北部平溪及九份，全季12集將於13日一口氣上架。

「獨活女子的守則」自2022年推出第1季後大受好評，成功引領「獨活」風潮，飾演女主角「五月女惠」的江口德子也因此被封為「獨活女帝」，下班後勇於嘗試不同生活體驗，盡情享受一個人時光。

劇情來到第4季，女主角被同事詢問，後疫情時代人們早就習慣減少群聚活動，「獨活女子」還有何特別時，江口德子竟再次活出「獨活新高度」挑戰生日出國獨旅，地點就選在台灣。

在最新釋出的預告中就看到江口德子來台趴趴走，搭高鐵、坐渡輪，不僅與台灣演員雷嘉汭一起在平溪放天燈，更和黃冠智走進原住民部落，在九份茶館巧遇日文流利的店員安娜．李。

黃冠智透過劇組分享，原本自認日語不夠流利，但因為先前演出有大量日文台詞的影集「聽海湧」，有認真練習日文口說過，決定接下挑戰，結果這回得用日文介紹魯凱族，讓他忍不住哀嚎「是真的有點頭痛」，但也被女主角與自己相處、認識自己的旅程吸引，笑說未來也想演出「獨活男子」。

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另外，雷嘉汭則飾演在平溪賣天燈的店員，更透露自己是日文系畢業，開心表示沒想到能在戲劇中演出、學以致用；從日本演藝圈出道的安娜．李，則分享「日台友好」是她一直以來的生涯職志，多年來參與許多台日合作作品，「希望將台灣更多的魅力傳達給日本觀眾！」

「獨活女子的守則4」由中華電信與日本東京電視台聯合製作，13日將在中華電信MOD及Hami Video獨家首播。（編輯：陳仁華）1130311