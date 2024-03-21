曾靖闖好萊塢挑戰「3體」 試鏡誤以為是學生製作

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）改編自中國作家劉慈欣暢銷全球科幻小說的Netflix同名影集「3體」，今天正式上架。來自台灣的曾靖在劇中扮演關鍵要角「葉文潔」青年時期，回想試鏡時還一度以為是學生製作。

「3體」（3 Body Problem）由影集「冰與火之歌：權力遊戲」創作團隊操刀，並邀請原著作者劉慈欣和英文版譯者劉宇昆擔任製作顧問，全劇共8集。

曾靖日前接受台灣媒體聯訪，首先就開朗直呼：「我是台灣人，我住在淡水。」回想試鏡契機，是她在美國南加州大學攻讀戲劇藝術學院碩士時，一名電影學院的朋友問她要不要參加。

曾靖原以為是學生製作，因為電影學院的人常來詢問能不能幫忙。直到抵達試鏡現場後，選角導演才告訴她這是Netflix的大製作，要在英國倫敦拍攝，工作期長達8個月。

曾靖笑說，當初保持著「應該上不了，但難得遇到好團隊要奮力一搏」心態，沒想到竟一路過關斬將獲得角色，讓「3體」不僅成為演員生涯首部大作品，她更直率幽默地補充，「也是賺到錢的作品」，拍攝結束後就去歐洲自助旅行20天。

她扮演的「葉文潔」是劇中關鍵要角，從小精通天體物理學，在中國文化大革命時期失去一切，覺得自己在宇宙間孤身一人，而「葉文潔」在1960年代所做的決定，更掀起跨越數百年的巨大影響。

曾靖分享，為了讓演員理解「3體」劇本涉及的物理理論，Netflix團隊還聘請牛津大學教授為大家上課，從太陽系構造細細講解，也點燃她對物理的興趣。

「少年的你」、「七月與安生」香港導演曾國祥也擔任「3體」首兩集導演，呈現「葉文潔」背景故事，與曾靖有不少合作。曾靖表示，曾國祥相當專業並尊重演員，會親自到演員身邊輕聲講戲，在一場於泥濘中工作場景，她的裝備不夠髒，曾國祥還親自替她「補」泥巴，相當有趣。

被問及希望合作的台灣導演與演員，曾靖表示，因電影「周處除三害」很喜歡阮經天，同時欣賞導演楊雅喆刻畫女性角度方式，當然也很喜歡導演李安，「如果台灣有任何機會，可能會是我的首選」。（編輯：張雅淨）1130321

影集「3體」21日正式上架，來自台灣的演員曾靖（右）在劇中飾演青年時期的關鍵要角「葉文潔」。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月21日