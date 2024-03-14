周處除三害中國大賣 體現觀眾渴望觀影選擇權

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（中央社台北14日電）有不少暴力及情色鏡頭的台灣電影「周處除三害」，在中國大陸成績驚人。有北京影評人表示，該電影「體現了觀眾對暴力與娛樂性的渴望」，這是成年人的正當需求，也意味「觀眾渴望觀影選擇權」。

「周處除三害」講述由台灣演員阮經天飾演的台北黑幫殺手陳桂林，在知悉自己患上肺癌末期後，為「留名後世」，決定鏟除在警方通緝名單中，排名在自己前面的2名通緝犯，開始大開殺戒。

電影中有不少暴力打鬥場面，以及情色鏡頭。

BBC中文網12日報導，該片在中國大陸取得驚人成績，甚至在影音串流平台Netflix台灣區影片拿下收視冠軍，引發熱議。

報導訪問了北京影評人弦子，她說，這部電影在中國大陸熱賣，體現了大陸觀眾「苦審查制度久已」的反應。

她認為，該電影在其他市場，或許只是B級片的常規水平，但在暴力、情色鏡頭時常遭遇審查的大陸，這部電影卻大受歡迎，「體現了觀眾對暴力與娛樂性的渴望，這是成年人的正當需求」。

弦子強調，這部電影「本質上是香港B級片在台灣的一次本土化移植」，電影中的宗教元素，一直是近年台灣電影的熱門話題；而該片最大亮點是來自香港黑幫、動作、B級片的類型風格，包含著暴力美學、血腥鏡頭、密集的動作場面、快節奏等元素，帶給觀眾「爽感」與視聽刺激。這也是該電影在大陸獲得票房成功的關鍵之一。

報導指出，B級片在香港多半被視為兒童不宜，鼓勵父母陪同青少年觀看的電影類別。中國大陸則沒有電影分級制度，但官方會嚴格執行審查電影。

弦子強調，雖然「周處除三害」可以在中國大陸上映，但並不意味審查正在放寬；該電影被追捧，也意味著「（大陸）觀眾渴望觀影選擇權。」

報導又指，有許多影迷該電影解讀為「政治寓言」，片中由金馬影帝陳以文飾演、從殺手轉為邪教教主的角色，被兩岸三地影迷各自解讀，並以電影中各種片段佐證自己的說法。

例如有「小粉紅」影迷聲稱，陳以文的角色是「台獨」或「美國」，蠱惑了台灣人。但也有許多評論認為，陳以文的角色其實象徵社會的「不公不義」，壓抑著不敢反抗的每個公民，因此最終需要有人「弄髒雙手」替大家解決問題，卻也反映著大家自身的懦弱。

「周處除三害」的香港導演黃精甫，早年曾拿下香港電影金像獎新導演獎，但在香港複雜的商業影壇拍片從來不容易，黃精甫拍了幾部電影後在10年前突然慢下腳步，沒有拍電影，之後移居台灣。

黃精甫接受BBC中文網訪問時說，台灣適合生活及寫作，而台灣電影圈的夥伴們「在我流浪的時候保護及擁抱了我，讓我不至於太孤單」，並終於在10年後交出了「周處除三害」這部作品。

他說，這部電影「無論在任何地方都不屬於能大賣的作品。現在有這樣的成績，當然感到非常意外」。

他說，嚴格來說「周處除三害」並非一部幫派電影，它更偏向於犯罪片，再嚴格一點來說，是一部「殉道者」的犯罪電影。

黃精甫說，「我對『殉道者』的題材特別著迷…一直都在描述『殉道者』，有關他們殉於『道義』、殉於『道德』、殉於『道』（本身）的故事。」

他說，「『周處』要挑戰這座『殉道者』的高山，說實在的，一直是戰戰兢兢，步步為營…即便電影上映以後，內心還是有一種迴蕩，好像有些東西還沒講完，想要把角色再挖深一點，直到看見他或她們的腦細胞為止」。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130314